日經大跌逾８００點，港股低開２９９點，匯控挫逾２％

《經濟通通訊社２１日專訊》市場對聯儲局轉「鷹」感到悲觀，加上「四巫日」關係，上周

五（１８日）美股大幅下挫，其中道指更低收５３３點，拖累亞洲股市今早全面下挫，日經跌大

跌８３８點，台北加權指數跌７２點，而港股方面則低開２９９點。重磅股跌幅顯著，匯控（０

０００５）跌２﹒４４％，報４６﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒６６％

，為目前最差藍籌；建行（００９３９）同樣低開１﹒６１％，報６﹒１元。恆生指數開報２８

５０１，跌２９９點或跌１﹒０４％，主板成交６５﹒８２億元。國企指數報１０５４６，跌９

９點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報７９５５，跌８６點或跌１﹒０７％。

其他重磅股方面，港交所（００３８８）跌１﹒４５％，報４６３元；騰訊（００７００）

跌０﹒５％，報６００元；友邦（０１２９９）跌１﹒０５％，報９４﹒２元；平保（０２３１

８）跌１﹒６１％，報７６﹒２元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４６﹒０５元 跌２﹒４４％

龍湖（００９６０） ４３﹒８５元 跌２﹒２３％

恆地（０００１２） ３７﹒５５元 跌２﹒２１％

比亞迪（０１２１１） ２２８﹒００元 跌１﹒８９％

平保（０２３１８） ７６﹒２０元 跌１﹒６１％



建行（００９３９） ６﹒１０元 跌１﹒６１％

萬洲（００２８８） ７﹒００元 跌１﹒５５％

中石化（００３８６） ３﹒９１元 跌１﹒５１％

潤地（０１１０９） ３３﹒２０元 跌１﹒４８％

吉利（００１７５） ２３﹒６５元 跌１﹒４６％

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科指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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網易（０９９９９） １６８﹒１０元 跌３﹒２２％

京東集團（０９６１８） ２７８﹒００元 跌２﹒９３％

新東方在線（０１７９７） ９﹒６２元 跌２﹒９３％

金軟（０３８８８） ４７﹒８０元 跌２﹒３５％

海爾智家（０６６９０） ２７﹒５０元 跌１﹒９６％



微盟（０２０１３） １７﹒８４元 跌１﹒８７％

比亞迪電子（００２８５） ５２﹒００元 跌１﹒７０％

京東健康（０６６１８） １０５﹒７０元 跌１﹒６７％

華虹（０１３４７） ４１﹒３０元 跌１﹒６７％

聯想集團（００９９２） ８﹒８３元 跌１﹒５６％

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（ｕｌ）

