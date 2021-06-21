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21/06/2021 09:21

日經大跌逾８００點，港股低開２９９點，匯控挫逾２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市場對聯儲局轉「鷹」感到悲觀，加上「四巫日」關係，上周
五（１８日）美股大幅下挫，其中道指更低收５３３點，拖累亞洲股市今早全面下挫，日經跌大
跌８３８點，台北加權指數跌７２點，而港股方面則低開２９９點。重磅股跌幅顯著，匯控（０
０００５）跌２﹒４４％，報４６﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒６６％
，為目前最差藍籌；建行（００９３９）同樣低開１﹒６１％，報６﹒１元。恆生指數開報２８
５０１，跌２９９點或跌１﹒０４％，主板成交６５﹒８２億元。國企指數報１０５４６，跌９
９點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報７９５５，跌８６點或跌１﹒０７％。
　　其他重磅股方面，港交所（００３８８）跌１﹒４５％，報４６３元；騰訊（００７００）
跌０﹒５％，報６００元；友邦（０１２９９）跌１﹒０５％，報９４﹒２元；平保（０２３１
８）跌１﹒６１％，報７６﹒２元。
　　
　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　４６﹒０５元　　　跌２﹒４４％
　　龍湖（００９６０）　　　　４３﹒８５元　　　跌２﹒２３％
　　恆地（０００１２）　　　　３７﹒５５元　　　跌２﹒２１％
　　比亞迪（０１２１１）　　２２８﹒００元　　　跌１﹒８９％
　　平保（０２３１８）　　　　７６﹒２０元　　　跌１﹒６１％

　　建行（００９３９）　　　　　６﹒１０元　　　跌１﹒６１％
　　萬洲（００２８８）　　　　　７﹒００元　　　跌１﹒５５％
　　中石化（００３８６）　　　　３﹒９１元　　　跌１﹒５１％
　　潤地（０１１０９）　　　　３３﹒２０元　　　跌１﹒４８％
　　吉利（００１７５）　　　　２３﹒６５元　　　跌１﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網易（０９９９９）　　　１６８﹒１０元　　　跌３﹒２２％
　　京東集團（０９６１８）　２７８﹒００元　　　跌２﹒９３％
　　新東方在線（０１７９７）　　９﹒６２元　　　跌２﹒９３％
　　金軟（０３８８８）　　　　４７﹒８０元　　　跌２﹒３５％
　　海爾智家（０６６９０）　　２７﹒５０元　　　跌１﹒９６％

　　微盟（０２０１３）　　　　１７﹒８４元　　　跌１﹒８７％
　　比亞迪電子（００２８５）　５２﹒００元　　　跌１﹒７０％
　　京東健康（０６６１８）　１０５﹒７０元　　　跌１﹒６７％
　　華虹（０１３４７）　　　　４１﹒３０元　　　跌１﹒６７％
　　聯想集團（００９９２）　　　８﹒８３元　　　跌１﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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