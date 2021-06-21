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即市新聞

21/06/2021 16:35

《盤後部署》港股受限２８８００點，恒指短線難有突破

　　《經濟通通訊社２１日專訊》上周五（１８日）美股走勢偏軟，市場憂慮聯儲局或提前加息
，港股今早低開２９９點報２８５０１點，隨後雖跌幅曾收窄，見全日高位２８５９０點，惟港
股仍欠動力，在重磅藍籌跌幅持續下，午後見全日低位２８３１４點。
　　恆指最終收報２８４８９點，跌３１２點或跌１﹒０８％，主板成交１５７３﹒０２億元。
恆指並跌穿１０天線（約２８６８１點）與５０天線（約２８７２４點），而國企指數報１０５
４７點，跌９８點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報７９５５點，跌８５點或跌１﹒０６％。
　　重磅股普遍下挫，其中跌勢最強為匯控（００００５），據了解匯控擬出售法國零售銀行業
務，今日收跌３﹒５％報４５﹒５５元；港交所（００３８８）跌２﹒０９％，報４６０元；騰
訊（００７００）跌２﹒０７％，報５９０﹒５元；友邦（０１２９９）跌１﹒５８％，報９３
﹒７元；建行（００９３９）則跌０﹒９７％，報６﹒１４元；而中移動（００９４１）受惠電
訊股受捧揚升，今日走高２﹒７５％報４８﹒６５元。

＊料港股本周仍難突破２８８００點＊

　　港股近期多於２８８００位置受限，恆指上周五雖可重返２８８００點，惟大市突破動力不
足以及外圍轉弱，恆指今早開市更再次跌穿該位置下行，全日低位２８３１４點。參考今日大市
偏軟走勢，預料港股於２８８００點阻力有所加大，相信周內亦未能突破該關口。（ｊｃ）

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