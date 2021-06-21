【大國博弈】傳美國從中東撤出大量軍隊，以調整部署應對中俄

《經濟通通訊社２１日專訊》據《華爾街日報》引述拜登新政府官員消息報道指，美國軍方
正在大幅削減部署在中東的軍隊及先進武器系統，以調整部署應對來自俄羅斯和中國的威脅。
消息指五角大樓本月開始從伊拉克、科威特、約旦、沙特等國撤出約８個愛國者反導導彈系
統，美軍亦從沙特撤出薩德系統，部署在該地區的戰鬥機隊亦出現削減。（ａｌ）
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