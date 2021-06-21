【美伊衝突】強硬派萊希勝出伊朗總統選舉，美伊核協議談判暫停

《經濟通通訊社２１日專訊》伊朗強硬保守派候選人、被美國以侵犯人權為由進行制裁的萊

希周六（１９日）在當地總統大選中以壓倒性優勢獲勝，而恢復核協議的談判於周日（２０日）

暫停，有外交消息預計談判將休會１０日左右。

據伊朗內政部長法茲里在國家電視台宣布，在所有２８９０萬張完成計算的選票中，６０歲

曾任伊朗司法總監的萊希以１７９０萬票當選。不過今屆大選投票率創歷史新低至僅約

４８﹒８％，有３７０萬張選票被宣布無效。

萊希在擁有伊朗宗教界和軍界高層支持下當選，意味伊朗所有國家機構和權力部門將被強硬

派控制。他發表全國電視講話時表明會借鑒現任政府的經驗，聆聽和借鑒部長們的經驗和觀點，

而伊朗外長扎裡夫則表示，基於共識的伊朗外交政策將繼續。



＊伊朗核協議談判暫時休會＊



在奧地利召開的第六輪伊朗核協議談判周日結束，各方在會後宣布談判暫時休會，未知何時

復會，而西方國家則警告談判不能無限期持續，強調伊朗違反協議和生產核材料的時間越長，就

越難恢復協議。

不過西方國家相信萊希勝出不太可能改變伊方談判立場，因為最高領導人哈梅內伊對該國所

有重大政策依然擁有最終決定權，並可能有興趣在新總統８月上任前推動通過協議，好讓萊希有

新開始。

據接近談判的伊朗政府官員消息指，如果在萊希上任前敲定協議，新總統將能夠把任何讓步

的責任歸咎於魯哈尼。

伊朗首席談判代表阿拉奇則透露，達成最終協定所需的所有文件都已準備就緒，不過原則性

問題仍然存在，但希望在未來幾周的新一輪談判中能夠達成最終協議。

他強調間接談判很困難，需要更謹慎防止誤解，各國代表團將各自回國與其政府磋商，又直

言需要美國保證未來不會退出該協議，並再次對伊朗實施制裁，如果不能滿足該條件，就不可能

恢復協議。

美國國家安全顧問沙利文則表示談判仍存在分歧，重申最終決定權在哈梅內伊手上，強調在

制裁和承諾等關鍵議題上仍有一段達成共識的距離，至於取消制裁措施仍在討論當中。（ａｌ）

