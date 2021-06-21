《台股攻略－黃振宇》憂慮美聯儲加息步伐，台股受壓

《台股攻略》市場憂慮美國聯儲局要提前加息，上周五（１８日）美股三大指數下跌，台北

股市今日低開，在電子權值股仍然受壓下，加權指數終場跌２５６點，收１７０６３點，成交金

額為新台幣５１０６億元。

電子權值股普遍受壓，電子三雄的台積電、鴻海及聯發科分別跌３﹒３％、２﹒７％及

４﹒９％，收新台幣５８３元、１０８﹒５元及９１８元；華邦電、日月光投控、台達電、大立

光及聯詠均跌１﹒８％至４﹒２％，廣達微跌０﹒１％，中華電無起跌。航運股再度強勢，貨運

三雄的萬海漲停，收新台幣２４９元；陽明升６％，收新台幣１５８﹒５元；長榮升８﹒６％，

收新台幣１５２元。散裝船的裕民、慧洋─ＫＹ及四維航漲停，分別收新台幣７５﹒６元、

９０﹒７元及６３﹒８元；航空雙雄亦跟隨上升，收新台幣２１﹒１５元及２２﹒１元。中央流

行疫情指揮中心今日下午舉行嚴重特殊傳染性肺炎記者會，提及疫情穩定後，料會採取「微」解

封相關政策，消息令觀光板塊的飯店華園及第一店漲停，分別收新台幣２８﹒８元及１６﹒４元

；夏都、晶華及六福亦升５％至７﹒９％。宅經濟概念的百貨板塊表現不俗，大洋─ＫＹ、東森

、益航及金麗─ＫＹ紛紛漲停。鋼鐵板塊偏弱，中鋼、中鴻、大成鋼、燁輝及第一銅均跌２％至

６﹒６％，惟海光逆市漲停。隨著中國持續擴大限制虛擬貨幣交易，將嚴重影響比特幣及乙太幣

等虛擬貨幣市場發展，挖礦顯示卡的需求放緩，對營運主板廠的華碩、技嘉及微星等後市增添不

確定性。

市場仍憂慮美國聯儲局加快加息步伐，投資氣氛轉差，而短期未有利好經濟數據公布，預料

短線台股反彈空間有限。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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