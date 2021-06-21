《窩輪豪情－梁業豪》指數期權莊家憂慮大市跌勢加劇

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、非必需

性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為安

踏體育（０２０２０）、舜宇光學科技（０２３８２）與李寧（０２３３１），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中國平安（０２３１８）、華潤置地（０１１０９）與農業銀行（０１２８８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、非必需性消費業與醫療保健業。此

外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為舜宇光學科技、安踏體育與

藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關

認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國平安、華潤置地與龍湖集團

（００９６０）。

今早（２１日）港股裂口低開，惟跌幅合理幅度為小，原因為科技股買盤趁低入市。須注意

的，為恆指波幅指數與國指波幅指數均見急升，反映出指數期權莊家憂慮港股大市的跌勢會加劇

。須待藍籌股正式見底回升後，我們才可假設即市低位已經出現。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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