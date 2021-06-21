《談國論企－黎偉成》談國論企中國須擺平美攬炒始許元首會談

《談國論企》中國對美國總統拜登突出人意表地擬尋找同中國國家主席習近平接觸之想，得

作十分的嚴肅、審慎反應，因拜登上台以來屢說的「合作」不僅毫不兌現，反而從新冠肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫症到政經、科技、軍事等全方位的不斷攬炒，特別是在七國組織Ｇ７、北約

峰會要作出幾乎全球的圍堵，故中國要美方要確確切切的先以實際行動證明「合作」有可行之道

，否則兩國元首會談也是如剛結束的Ｇ７峰會徒勞無功，反而給拜登達別有所謀目的。建議中國

用「拖」字訣，看美之行以判其言，改善兩國關係急不來的。



＊要會談又續封殺中科企卸疫責何談之有？＊



我一直十分慎看甚至淡看中美關係，因（１）美國民主、共和兩黨在排華、反華、壓華已為

一貫「共識」，不僅是在「意識形態」上有巨大差異，更重要的是中國過去一直是以美國為主的

若干西方國家欺凌的其中目標，由是（２）中華人民共和國於１９４９年１０月１日初期被西方

國家團團圍堵，反被攬指為「鐵幕國家」，到改革開放４０年成為世界第二大經濟體系，又使美

帝紅了眼睛，故中國今後對美是「反擊」、「反制」，多於「合作」，「對話」肯定是要的，但

要謹防美方之詐騙及奸計，暗偷與惡搶，千萬不要讓它以任何機會，嗜血者始終要見血才「開心

」。

由是我對美國國家安全顧問沙利文於２０２１年６月１８日表拜登「打算在未來幾個月尋求

同習近平接觸」之語，感到很奇怪，理由為（一）兩國元首的峰會也好，會談也好，是最高層面

的國與國之間的接觸，為很自然和很必要，君不見拜登赴英出席七國Ｇ７峰會要事先表「打算」

與約翰遜、默克爾、馬克龍等「尋求接觸」？為甚麼與習近平之會又要「打算」和「尋求」？

此為拜登之「虛」與「弱」表現，最新之（二）虛與弱，是拜登６月１１日至１３日在英國

舉行的七國集團Ｇ７峰會盡露，德、法、意等歐洲國家領袖皆強調與中國合作的重要性，由是此

一峰會的聯合公報即使有攻擊中國胡言，也只是胡說什麼「意識形態」的「差異」，難道你Ｇ７

沒有嗎？此顯拜登力求的「美國回來了」、「跨大西洋聯盟回來了」，只屬夢話，但美國國力沉

淪，今後反華更甚，故中國更需要力斥美帝之非，強化在國際應該擔當的大國強國責任。

尤其是（三）拜登對華之攬炒，實在無所不用其「極」，其中一個惡例為：此廝居然在５月

２７日要中國接受由美國主導「國際性調查」作出的所謂「新冠病毒起源分析」報告「調查」，

中國外交部發言人趙立堅２０２１年回應記者問詢，對拜登的看法時，直斥美方「想借疫情搞污

名化和政治操弄」，指出「美方根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源」，更

「質問美方居心在？良心何安！」拜登政府既陰且髒地在國際舞台壓低中國，中國不再對美帝客

氣，對勁。此更為想與習近平接觸，拜廝要閃閃縮縮的由其下屬探探風之因。



＊須美方放下劣行才有可談之先決條件＊



要狠狠地揭露的問題，為（四）拜登擬會習近平，乃此廝赴英出席Ｇ７及北約首腦峰會，以

至與俄羅斯總統普京之會，幾乎全軍覆沒地不達標，尤其是德法等國不認同拜登圍堵中國拙見而

表要與華合作，而拜廝天真地要「聯俄反華」又因制俄劣法不改徹徹底底的失敗，要重建「威信

」，找中國？

中國可以被你美國要欺負就欺負嗎？中國國務委員楊潔篪對美國國務卿於阿拉斯加的會面，

就直截了當地表示「中國人民不受你這一套」。

和（五）拜登要見習近平，而美國聯邦通訊委員會ＦＣＣ居然於６月１８日即沙利文表態同

日，擬設新規，進一步禁止華為、中興通訊（００７６３）、海能達通信、海康威及大華技術等

中企向美國供應通訊網絡設備，顯示美國加大向中國攬炒科技力度，還有的是混世魔王特朗普攬

炒的各種惡策劣行，未有任何改正，兩國元首該有甚麼可以交心詳談之道？

拜登對外關係一次又一次的失敗，對美國、世界都不是好事情。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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