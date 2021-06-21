《異動股》中電信（７２８）今年派息率為六成，該股開升逾３％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）今年派息率為六成，明年起宣派中期

息。而該股今早則開升３﹒４３％報２﹒４１元，成交約１３７５萬股，涉資３３１３萬元。

中電信早前公布擬申請首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票並在上海證券交易所主板上

市，公司董事會公布，在充分考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後

，董事會審議並通過了關於調整公司派息政策的議案，同意公司２０２１年度以現金方式分配的

利潤不少於該年度公司股東應佔利潤的６０％，Ａ股發行上市後三年內，每年以現金方式分配的

利潤逐步提升至當年公司股東應佔利潤的７０％以上。同時，調整派息安排，自２０２２年起宣

派中期股息。

其他電訊股方面，中聯通（００７６２）升０﹒７３％，報４﹒１６元；中移動（００９４

１）升０﹒６３％，報４７﹒６５元；京信通信（０２３４２）跌１﹒５２％，報１﹒９５元；

中興（００７６３）跌０﹒６５％，報２３元。

現時，恆生指數報２８５０１點，跌２９９點或跌１﹒０４％，主板成交６５﹒８２億元。

國企指數報１０５４６點，跌９９點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報７９５５點，跌８６點或

跌１﹒０７％。即月期指新報２８４０６，跌３５５點，低水９６點。即月國指期貨報１０５１

６，跌１０９點，低水３０點。即月科指期貨新報７９５８，跌１０７點，９３張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中電信 （００７２８） ２﹒４１元 升３﹒４３％

中聯通 （００７６２） ４﹒１６元 升０﹒７３％

中移動 （００９４１） ４７﹒６５元 升０﹒６３％

京信通信（０２３４２） １﹒９５元 跌１﹒５２％

中興 （００７６３） ２３元 跌０﹒６５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｃ）

