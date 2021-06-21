《異動股》匯控（５）售法國零售業務料蝕２３億美元，現挫逾４％

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒０３％，報４５﹒３元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２１％。該股成交約３９２萬股，涉資１﹒８０億元。盤

中低見４５﹒３元，為目前最差表現藍籌。

匯豐控股公布，旗下ＨＳＢＣ Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ（ＨＢＣＥ）

簽訂諒解備忘錄，可能出售ＨＢＣＥ的法國零售銀行業務，將產生除稅前虧損約２３億美元，另

加７億美元的商譽減值，不會即時確認稅務利益。預期大部分預計出售虧損及減值將於相關業務

就記帳分類為持作出售類別時獲確認，目前預計為於２０２２年，而任何剩餘部分於交易完成前

確認。

現時，恆生指數報２８４２８，跌３７２點或跌１﹒２９％，主板成交９４﹒４２億元。國

企指數報１０５３７，跌１０９點或跌１﹒０３％。恆生科技指數報７９２６，跌１１５點或跌

１﹒４３％。

即月期指新報２８３４８，跌４１３點，低水８１點。即月國指期貨報１０５０４，跌１２

１點，低水３３點。即月科指期貨新報７９３２，跌１３３點，高水９點。

上證綜合指數報３５１２，跌１３點或跌０﹒３７％，成交１５１﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１４５１１，跌７１點或跌０﹒４９％，成交２２５﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４５﹒３０元 跌４﹒０３％

恆生（０００１１） １５４﹒８０元 跌０﹒９６％

東亞（０００２３） １５﹒１２元 跌１﹒０５％

中銀（０２３８８） ２６﹒４０元 跌１﹒３１％

渣打（０２８８８） ５０﹒５０元 跌２﹒６０％

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（ｕｌ）

