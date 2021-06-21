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21/06/2021 09:33

《異動股》匯控（５）售法國零售業務料蝕２３億美元，現挫逾４％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）現價跌４﹒０３％，報４５﹒３元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒２１％。該股成交約３９２萬股，涉資１﹒８０億元。盤
中低見４５﹒３元，為目前最差表現藍籌。
　　匯豐控股公布，旗下ＨＳＢＣ　　Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ　　Ｅｕｒｏｐｅ（ＨＢＣＥ）
簽訂諒解備忘錄，可能出售ＨＢＣＥ的法國零售銀行業務，將產生除稅前虧損約２３億美元，另
加７億美元的商譽減值，不會即時確認稅務利益。預期大部分預計出售虧損及減值將於相關業務
就記帳分類為持作出售類別時獲確認，目前預計為於２０２２年，而任何剩餘部分於交易完成前
確認。　
　　現時，恆生指數報２８４２８，跌３７２點或跌１﹒２９％，主板成交９４﹒４２億元。國
企指數報１０５３７，跌１０９點或跌１﹒０３％。恆生科技指數報７９２６，跌１１５點或跌
１﹒４３％。
　　即月期指新報２８３４８，跌４１３點，低水８１點。即月國指期貨報１０５０４，跌１２
１點，低水３３點。即月科指期貨新報７９３２，跌１３３點，高水９點。
　　上證綜合指數報３５１２，跌１３點或跌０﹒３７％，成交１５１﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５１１，跌７１點或跌０﹒４９％，成交２２５﹒８２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　４５﹒３０元　　　跌４﹒０３％
　　恆生（０００１１）　　　１５４﹒８０元　　　跌０﹒９６％
　　東亞（０００２３）　　　　１５﹒１２元　　　跌１﹒０５％
　　中銀（０２３８８）　　　　２６﹒４０元　　　跌１﹒３１％
　　渣打（０２８８８）　　　　５０﹒５０元　　　跌２﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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