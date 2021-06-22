《外匯達仁－盧楚仁》聯儲局出動「鷹」軍，助美元收復失地

《外匯達仁》聯儲局上周議息後終面對現實而跪低，在疫情大流行放水一年多以來，貨幣政

策首次轉軚並放鷹，令美元出現強勁反彈。未來美元去向除要留意美國經濟是否持續復甦外，還

有為就是聯儲局的官員表態是否維持鷹派。



在美國經濟層面上，金融市場大多仍抱審慎樂觀。反而聯儲官員未來會更趨鷹派是無懸念。

上周五（１８日）聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，聯儲委員會轉趨鷹派，暗示會更快收緊貨

幣政策，是美國大流行中重啟之際，對經濟增長特別是通脹升溫大於預期的自然反應。受他的言

論刺激，美匯再度飆升。



今周包括主席鮑威爾在內，共有１１位聯儲官員發表演說，我認為他們有機會比布拉德發表

更鷹派言論。他們發表更鷹派言論不是為了和應主席鮑威爾的議息聲明，而是藉著發表鷹派言論

來討好耶倫博上位。當中的來龍去脈是這樣的，耶倫分別在五月初和六月初發表加息言論，並且

講了一句加息對聯儲局是好事，這句話言下之意，加息對聯儲局是好事，相反不加息的話就對聯

儲局不是好事。



作為前聯儲局長，現有的聯儲官員都是她的舊部下，她可以算是聯儲局的太上皇，況且耶倫

深受拜登信任，若儲局有那些官員不聽話堅持放鴿，絕對有可能因此被撤換包括主席鮑威爾在內

。事緣鮑的任期到明年２月便屆滿，亦因鮑能力受質疑，故有機會被拜登撤換，所以大家都為了

博上位做主席，因此很大機會在未來的公開表態中全力放鷹，來討好耶倫甚至拜登，既一方面繼

續有得留低，二方面一個唔該升官發財，做埋聯儲局主席一職。所以我極有信心，未來儲局官員

發表言論都會傾向鷹派而轉投鷹軍。



在財長耶倫甚至美國政府層面，為了回應俄羅斯主權基金高調拋售美元資產改為持有歐元的

言論，因若美元再貶值的話，那麼便會引發其他基金效法拋售美元而造成美元危機。所以我認為

美國政府未來會傾向走強美元路線，從而重建金融市場對美元的信心。



很多讀者會關心，短期美元強勢持續的話，那些貨幣會較為受到壓力，我認為美匯走強歐元

是當然受壓的貨幣。另外，澳元亦因最近環球股市及銅價出現下跌而走弱。日圓上星期先跌後升

，主要是因為避險推高美債，繼而令美債息下跌導致日圓有所回升，但長遠來說，我對日圓仍沒

有信心。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

