《午市前瞻》港股料續於兩萬八以上區間橫行，匯控僅屬短期調整

《經濟通通訊社２１日專訊》上周五（１８日）美股回吐，道指急挫逾五百點，市場對於聯

儲局暗示提前於２０２３年收水感到悲觀，今日日經大挫逾千點，而港股方面今早低開２９９點

後跌幅持續擴大，盤中跌４３５點低見２８３６５點，其中匯控（００００５）出售法國零售銀

行業務，拖累股價跌逾４％，成大市下跌主因。最終半日恆生指數報２８４１３，跌３８７點或

跌１﹒３５％，主板成交８８５﹒６４億元。國企指數報１０５３３，跌１１２點或跌１﹒０６

％。恆生科技指數報７９１６，跌１２４點或跌１﹒５５％。

內地股市靠穩，上證綜合指數報３５１７，跌７點或跌０﹒２２％，成交２６９３﹒９１億

元人民幣。深證成份指數報１４５９１，升７點或升０﹒０５％，成交３７７５﹒５０億元人民

幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌１﹒７５％，報４６１﹒６元；騰訊（００７００）

跌２﹒２４％，報５８９﹒５元；建行（００９３９）跌０﹒８１％，報６﹒１５元；友邦（０

１２９９）跌２﹒７８％，報９２﹒５５元。



＊麥嘉嘉：車股宜擇優而買比亞迪，內銀讓利已消化可炒區間＊



市場憂慮聯儲局提早加息，美股道指上周五（１８日）挫逾５００點，港股今早低開低走

曾下試２８３００水平。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，預計大市繼

續波動上落，她恆指自３月起於２７８００至２９２００橫行區間上落，至今未失守過橫行區，

現處於橫行區中軸，預料恆指短期將於２８０００至２８８００（２０天線水平）間徘徊。

匯控公布可能出售法國零售銀行業務，將產生除稅前虧損約２３億美元，另加７億美元的商

譽減值，股價今早急挫。麥嘉嘉指相關交易符合匯控專注亞洲業務的長遠策略，待市場消化相關

虧損減值消息，現時銀行股受惠於環球利率息差擴闊，股價有望重返４６至４７元水平。

中汽協副總工程師許海東估計，今年新能源汽車銷量可能會飆升４６％至超過２００萬輛，

車股今早逆市向好。麥嘉嘉認為車股宜擇優而買，建議留意電動車相關股份，當中比亞迪（０１

２１１）有望跑贏同業。該股受分拆半導體業務上市提振，而其供應鏈及生產線可自給自足，在

芯片短缺情況下影響較輕微，料該股可上試年內高位２７８元位置。

國務院總理李克強上周五主持國務院常務會議，提出進一步推動金融機構減費讓利惠企利民

，讓利重任再臨，內銀股今早偏軟。麥氏認為市場已消化內銀讓利消息，且投資者早已預期內銀

盈利增長無驚喜，建議區間炒作高息內銀股，其中建行可於６至６﹒５元間操作。

（ｐｌ、ｕｌ）

