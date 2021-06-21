《美元走勢－羅明立》美匯突破２５０天線，料聯儲將調控市場預期

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２５ １０９﹒８１ １０９﹒８９

歐元╱美元 １﹒１８８５ １﹒１８４８ １﹒１８７５

英鎊╱美元 １﹒３８２９ １﹒３７８６ １﹒３８２０

美元╱瑞郎 ０﹒９２３６ ０﹒９２１７ ０﹒９２２０

美元╱港元 ７﹒７６４７ ７﹒７６２１ ７﹒７６３７

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《美元走勢》上周五（１８日）英國公布５月零售銷售按月下跌１﹒４％，核心銷售亦跌

２﹒１％，兩者都差過預期，加上英國推延解封時間，美元轉強令英鎊進一步受壓，曾經跌穿

１﹒３８。市場仍然受聯儲局的政策立場轉向而調整倉位，美匯指數突破２５０天線的９２水平

，非美貨幣全面下滑。

聯儲局在上周的議息會議未有提及何時開始縮減買債規模，只是在點陣圖顯示委員對加息時

間的預測有所提前，而在加息之前，減少買債應是第一步。而近期隔夜逆回購使用量大增反映市

場資金過剩情況嚴重，局方維持買債已對刺激經濟無作用；聯儲局上調隔夜逆回購利率５個基點

更加是鼓勵銀行將多餘資金從市場抽走，整體計算下來，聯儲局可能已在暗地裏收水。

接下來幾日，歐洲央行行長及包括主席鮑威爾在內的多名聯儲局官員都會發表講話，要密切

留意他們對貨幣政策的進一步表態。估計聯儲局現時處於調控市場預期的階段，言論可能略有反

覆，或令美元有所調整。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３８００ １﹒３８８０ １﹒３８６５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 買入紐元 ０﹒６９６０ ０﹒７０４０ ０﹒６９３０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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