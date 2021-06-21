【新冠肺炎】林鄭下午三時見傳媒，公布防疫措施新安排

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午三時舉行記者會，交代防疫措施最
新安排。
本港防疫社交距離措施將於本周到期，政務司司長張建宗昨天（２０日）發表網誌，稱會視
乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，認真檢視是否有空間放
寬社交距離措施。據報政府放寬範圍，包括酒吧、卡拉ＯＫ等；一些處所的防疫人數上限，亦可
調高；打了疫苗的市民，將享更多放寬，具體安排仍有待政府拍板。（ｂｉ）
全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇
|財經熱話21/06/2021
中電信「回A」增派息率 冠絕三大中資電訊股長線投資受落
|開市Good Morning21/06/2021
溫傑：棄匯控吼內銀、房託 奈雪的茶小注怡情
|中國故事21/06/2021
【電商報捷】電商平台618戰報:國貨崛起 直播成交額大增
|財經熱話21/06/2021
【陶觀天下】陶冬：聯儲語境轉變 風險意識回歸
|香港要聞18/06/2021
【紓困措施】5千元消費券7月4日起登記 最早8月1日發放
|中國故事18/06/2021
《神州經脈》美白宮擬安排「習拜會」 滬指周跌1.8％連跌三周
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰