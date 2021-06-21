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21/06/2021 13:34

【新冠肺炎】林鄭下午三時見傳媒，公布防疫措施新安排

　　《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官林鄭月娥今日下午三時舉行記者會，交代防疫措施最
新安排。
　　本港防疫社交距離措施將於本周到期，政務司司長張建宗昨天（２０日）發表網誌，稱會視
乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，認真檢視是否有空間放
寬社交距離措施。據報政府放寬範圍，包括酒吧、卡拉ＯＫ等；一些處所的防疫人數上限，亦可
調高；打了疫苗的市民，將享更多放寬，具體安排仍有待政府拍板。（ｂｉ）

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