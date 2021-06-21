《經濟通通訊社２１日專訊》中國品牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣滙控股通過
港交所主板上市聆訊。獨家保薦人為中金公司。
優趣滙為於中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商，戰略性地專注於日本品牌
快速消費品。根據灼識諮詢報告，於２０１９年，就通過中國電子商務渠道出售的日本品牌快速
消費品的ＧＭＶ以及日本美妝及個人護理產品類別而言，優趣滙在中國品牌電子商務解決方案提
供商中排名第一，市場份額為５﹒５％。（ｃｗ）
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21/06/2021 15:07
《新股上市》內地電商解決方案提供商優趣滙控股通過上市聆訊
《經濟通通訊社２１日專訊》中國品牌電子商務零售及批發解決方案提供商優趣滙控股通過
港交所主板上市聆訊。獨家保薦人為中金公司。
優趣滙為於中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商，戰略性地專注於日本品牌
快速消費品。根據灼識諮詢報告，於２０１９年，就通過中國電子商務渠道出售的日本品牌快速
消費品的ＧＭＶ以及日本美妝及個人護理產品類別而言，優趣滙在中國品牌電子商務解決方案提
供商中排名第一，市場份額為５﹒５％。（ｃｗ）
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