《再戰明天》日本央行公布會議記錄，歐元區公布消費信心指數

《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行公布貨幣政策會議記錄，及歐元區公布消費者信心指

數，料為明日市場焦點。



＊鮑威爾明晚就新冠危機赴聽證會＊



重要經濟活動上，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）明起一連兩日高級財金官員舉行線上會議。本

港時間明日７：５０ａｍ，日本央行公布貨幣政策會議記錄。周三凌晨２：００ａｍ，美聯儲主

席鮑威爾就新冠危機在美國眾議院委員會出席聽證會。

數據方面，明日２：００ｐｍ，日本公布５月工具機訂單。４：３０ｐｍ，香港公布５月綜

合消費物價指數，年率料由０﹒７％升上１﹒１％。

１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由５８５萬降至５７１萬，月率跌幅料由

２﹒７％收窄至２﹒４％。１０：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數，料由負５﹒１收

窄至

３﹒３。



＊旺旺等公布業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：南南資源（０１２２９）、安領國際（０１４１０）、

ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）、旺旺（００１５１）、英皇國際（００１６３）、普甜

（０１６９９）、耀高（０１７９６）、展程（０１８５４）、鷹美（０２３６８）、英皇娛樂

（００２９６）、華邦科技（０３６３８）、開明（００７６８）、富士高（００９２７）、德

益控股（０９９００）等。（ｈｌ）

