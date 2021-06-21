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21/06/2021 19:19

《再戰明天》日本央行公布會議記錄，歐元區公布消費信心指數

　　《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行公布貨幣政策會議記錄，及歐元區公布消費者信心指
數，料為明日市場焦點。

＊鮑威爾明晚就新冠危機赴聽證會＊

　　重要經濟活動上，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）明起一連兩日高級財金官員舉行線上會議。本
港時間明日７：５０ａｍ，日本央行公布貨幣政策會議記錄。周三凌晨２：００ａｍ，美聯儲主
席鮑威爾就新冠危機在美國眾議院委員會出席聽證會。
　　數據方面，明日２：００ｐｍ，日本公布５月工具機訂單。４：３０ｐｍ，香港公布５月綜
合消費物價指數，年率料由０﹒７％升上１﹒１％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布５月成屋銷售，料由５８５萬降至５７１萬，月率跌幅料由
２﹒７％收窄至２﹒４％。１０：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數，料由負５﹒１收
窄至
３﹒３。

＊旺旺等公布業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：南南資源（０１２２９）、安領國際（０１４１０）、
ＨＹＰＥＢＥＡＳＴ（００１５０）、旺旺（００１５１）、英皇國際（００１６３）、普甜
（０１６９９）、耀高（０１７９６）、展程（０１８５４）、鷹美（０２３６８）、英皇娛樂
（００２９６）、華邦科技（０３６３８）、開明（００７６８）、富士高（００９２７）、德
益控股（０９９００）等。（ｈｌ）

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