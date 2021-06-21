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21/06/2021 10:26

【紓困措施】陳茂波：消費券設在港居住條件，若串謀套現或被追究

　　《經濟通通訊社２１日專訊》消費券７月４日起接受登記，財政司司長陳茂波在網誌重申，
如要符合「在港居住」的申請條件，需於本月１８日之前兩年內曾身處香港，又指有關做法是考
慮到疫情可能影響部分市民回港的安排。
　　陳茂波表示，境外升學人士、參加勞工處「工作假期計劃」人士、參與「綜援長者廣東或福
建省養老計劃」、「廣東計劃」或「福建計劃」的長者，亦符合申請資格，在遞交電子登記後，
會有手機短訊確認。
　　陳茂波強調，並非要個人八達通卡才可登記領取消費券，普通八達通卡亦可以。如果透過支
付寶香港、ＷｅＣｈａｔＰａｙ　ＨＫ或Ｔａｐ＆Ｇｏ「拍住賞」領取第一張、價值２０００元
的電子消費券後，可連同第二張、價值３０００元的消費券合併使用。

＊不想就退貨設下不必要關卡＊

　　陳茂波提到，不少長者關心電子消費券的使用詳情，部分長者傾向以八達通收取消費券，亦
有長者學習透過智能手機使用電子錢包，形容部分已是高手。他預期，今次計劃將為本地零售、
餐飲和服務業市道注入力量，推動儲值支付工具的普及應用。
　　陳茂波又指，如果有商戶與顧客串謀欺騙，將消費券套現，不排除會按法律追究，但要視乎
個案而定。他又說，市民使用消費券購物後，因產品不合用而需要退貨，是無可厚非，當局不想
在此設下不必要的關卡，以免令市民不方便。（ｈｙ）

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