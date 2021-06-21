【新冠肺炎】陳肇始：本周四起Ｄ類餐飲處所每枱人數放寬至１２人

《經濟通通訊社２１日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，香港疫情開始趨於穩定，社會
有訴求回復正常活動，政府將以疫苗氣泡為基礎，放寬防疫措施。餐飲處所方面，Ａ類不變，Ｂ
類可坐７５％，Ｃ類處所所有員工已打兩針，並過１４天，顧客可由７５％上調至１００％。至
於Ｄ類處所，每枱人數可放寬至１２人，宴會人數亦可升至１８０人。
食肆內的現場表演規定亦會放寬，條件是表演者要最少打了一針，並盡量戴口罩表演；主題
樂園表演者如已完成接種疫苗，戶外表演將可不用戴口罩。
＊卡拉ＯＫ和派對房間，每間房人數放寬至最多８人＊
至於酒吧、夜店等，就會放寬至每枱最多４人。卡拉ＯＫ和派對房間，每間房間人數放寬至
最多８人；如果所有員工都已完成打針滿１４天，客人數目和營業時間可進一步放寬。
公眾和私人泳池，入場人數上限亦可放寬至５０％。如果員工和入場人士都已完成接種疫苗
，可進一步放寬。浴室和戲院防疫措施就維持不變。
＊本地旅行團人數可增至每團１００人＊
另外，宗教聚會、無提供飲食的婚禮、股東大會，以及在酒店或會展中心內大禮堂或宴會廳
進行的不提供飲食活動，參與人數上限都可放寬至可容納人數的一半；如果出席人士當中，有三
分二人已接種第一劑新冠疫苗，人數更可放寬至可容納上限的百分百。
至於本地旅遊團，如參與人士有三分二已接種第一劑新冠疫苗，每團人數上限可由目前的
３０人，放寬至１００人。
新社交距離措施由本周四（２４日）起生效，維持１４日，至７月７日。（ｈｙ）
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