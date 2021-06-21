《小傳日記》車股加埋ＡＩ概念，點只短炒咁簡單！

《小傳日記》本地魚缸今日跟隨外圍下跌，恆指低開近３００點。不過個股又唔係一面倒向

下，近期嗰啲強勢板塊好似醫藥、體育用品同車股仲係幾硬淨吓，當中車股比亞迪（０１２１１

）仲高見２４０銀，創埋月高添，其他車股如長汽（０２３３３）、吉汽（００１７５）同樣逆

市升。

喺科技發展日新月異底下，汽車已經唔只係交通工具咁簡單，行業未來發展將與人工智能（

ＡＩ）形影不離，龐大嘅商機相信會令唔少投資者趨之若鶩，絕對唔差得過智能手機產業鏈的投

資機會。汽車未來唔再只係代步工具，更會變成生活中的ＡＩ好幫手，成為除咗屋企同辦公室之

外嘅「第三空間」。

睇番中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒上周亦預計，未來五年神州新能源汽車銷量年均增速

達４０％以上。中汽協之前公布數據顯示，１到５月新能源汽車銷量較去年同期增長２２４﹒２

％，數據經已話到畀大家知行業幾有景，汽車板塊真係要繼續多多關注。請請！（ＭＷ）



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪（０１２１１） ２３４﹒６０元 升０﹒９５％

長汽（０２３３３） ２４﹒９０元 升６﹒４１％

吉利（００１７５） ２５﹒１０元 升４﹒５８％

廣汽（０２２３８） ６﹒８９元 跌１﹒５７％

北汽（０１９５８） ２﹒９９元 跌２﹒２９％

天能（００８１９） １３﹒０２元 跌０﹒３１％

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