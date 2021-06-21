《真知灼見－溫灼培》外幣跌可視為機會

《真知灼見》「聯儲局突如其來的政策改變或許有助美元短期反彈，但這反可能是投資者趁

低吸納外幣機會。」



美國通脹形勢嚴峻是不爭事實。原以為聯儲局待８月底Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行周年

大會才宣布收緊貨幣政策時間表。想不到聯儲局竟提前於上周議息會便出招。一點必須理解，為

配合拜登政府在新財年準備推出６萬億美元新開支及為了紓減政府龐大債務的利息支付，聯儲局

實在沒太多收緊貨幣政策空間。換言之，聯儲局既然選擇了上周便出招，日後就難再有如上周令

市場震撼的收緊貨幣政策招數推出。



當全球最大的央行聯儲局不承認通脹不願收緊貨幣政策，其他央行在貨幣政策上便難偏離太

遠而作收緊。現在聯儲局承認通脹提前加息，可預期其他央行亦將相繼跟隨。當其他央行在貨幣

政策上陸續宣布收緊，料美元的優勢將會逐漸失去。最後，貨幣政策只是影響美元匯價眾多因素

之一。美元的結算及儲備地位被蠶食，電能車盛行對石油美元的衝擊等，這些利淡美元基礎因素

基本上是無變。這解釋筆者一直沒改看淡美元大方向原因。



聯儲局從不承認通脹，突作１８０度轉變，及美元跌了兩個月在外匯期貨市場上累積大量淡

倉。在冚倉盤湧現下料短期美元還可有上升空間。但這反可視為投資者趁低吸外幣機會。



另外值得留意，當提到電子貨幣最多人聽到是電子人民幣，但原來西非經濟強國尼日利亞可

能今年底便推出其版本的電子貨幣，較市場傳言，要到明年２月才有機會推出的電子人民幣要早

。尼日利亞資訊科技部長上周五（１８日）指，由於全球多國也在研究電子貨幣，尼日利亞也不

能落後於人。該部長指出，尼日利亞早於兩年前便作出有關研究。明顯，當全球步向用電子貨幣

，這會減少全球對《環球金融電訊協會》ＳＷＩＦＴ系統的依賴，並會損害到美元領導地位。



最後回觀本周，在主要中央銀行中，只有英倫銀行議息。其議息結果將於周四（２４日）本

港時間晚上７：００公布。由於英倫銀行只於５月份才宣布削減買債規模，相信於本周議息會，

其將較大機會維持所有貨幣政策不變。但因應上周聯儲局於議息會上宣布有機會提前到２０２３

年加息，未知會否影響到英倫銀行也把其未來加息日子推前。除議息會以外，本周三（２３日）

歐美日及英國等將公布由Ｍａｒｋｉｔ研究的６月份採購經理指數初值。透過有關數字我們將可

得知環球最新經濟狀況。最後於本周五，美國將公布聯儲局最看重的通脹數字，ＰＣＥ平減指數

。回憶４月該數字的核心年通脹率為３﹒１％，遠高於聯儲局所制定的２％。相信本周公布的５

月份數字將有機會更高。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

