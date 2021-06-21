騰訊曾穿二百五十天線，港股全日挫３１２點報２８４８９



《經濟通通訊社２１日專訊》市場持續憂慮聯儲局或有機會提早加息，上周五（１８日）美

股回吐，道指急挫逾五百點。日經於今日更大挫近千點，港股方面難以獨善其身，今早低開

２９９點後持續下探，早盤曾挫４３５點低見２８３６５點，其中匯控（００００５）早市跌逾

４％拖累大市，半日恆指收報２８４１３，跌３８７點或跌１﹒３５％。

午後港股跌幅擴大，美國１０年期債息跌穿１﹒４厘令金融股受壓，加上海底撈

（０６８６２）等內需股領跌，恆指跌穿早市低位，一度急插４８７點，低見２８３１４，最終

全日收報２８４８９，跌３１２點或跌１﹒０８％，主板成交按日減２３％，至１５７３﹒０２

億元。國企指數報１０５４７，跌９８點或跌０﹒９３％。恆生科技指數報７９５５，跌８５點

或跌１﹒０６％。

內地股市反覆向上，上證綜指報３５２９，升４點或升０﹒１２％，深證成指報１４６４１

，升５７點或升０﹒４０％；兩市全日成交１０１４３億人民幣。

重磅股沽壓顯著，匯控出售法國零售銀行業務，收跌３﹒５％，報４５﹒５５元；港交所

（００３８８）挫２﹒０９％，報４６０元；友邦（０１２９９）跌１﹒５８％，報９３﹒７元

；騰訊（００７００）捱沽曾穿２５０天線，尾盤跌幅收窄至２﹒０７％，報５９０﹒５元，險

守牛熊線；美團（０３６９０）升０﹒４％，報３０１﹒８元；阿里（０９９８８）回軟

０﹒７７％，報２０５﹒４元。



表列十大跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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海底撈（０６８６２） ３７﹒５０元 跌５﹒０６％

創科 （００６６９） １３２﹒００元 跌４﹒７６％

龍湖 （００９６０） ４２﹒９０元 跌４﹒３５％

匯控 （００００５） ４５﹒５５元 跌３﹒５０％

恆生 （０００１１） １５１﹒２０元 跌３﹒２６％

小米 （０１８１０） ２７﹒９５元 跌２﹒９５％

石藥 （０１０９３） １１﹒３０元 跌２﹒７５％

中信 （００２６７） ８﹒１７元 跌２﹒５１％

煤氣 （００００３） １１﹒７４元 跌２﹒４９％

港交所（００３８８） ４６０﹒００元 跌２﹒０９％

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表列十大跌幅科指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ２３﹒５０元 跌３﹒６９％

小米 （０１８１０） ２７﹒９５元 跌２﹒９５％

網易 （０９９９９） １６８﹒７０元 跌２﹒８８％

聯想集團（００９９２） ８﹒７３元 跌２﹒６８％

京東集團（０９６１８） ２８０﹒００元 跌２﹒２３％

騰訊 （００７００） ５９０﹒５０元 跌２﹒０７％

金軟 （０３８８８） ４７﹒９５元 跌２﹒０４％

阿里健康（００２４１） １７﹒０２元 跌１﹒８５％

眾安在綫（０６０６０） ４１﹒１０元 跌１﹒６７％

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（ｐｌ）

