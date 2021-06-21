《每周華語－黃溢華》鋁合金世界、Ａｌｃｏａ…玉兔天地人

《每周華語》「鋁土礦」（Ｂａｕｘｉｔｅ）於１８２１年在法國的「Ｌｅｓ Ｂａｕｘ」

由法國地質學家「Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｅｒｔｈｉｅｒ」發現。２００年鋁材，應用日多，產品遍

佈很多行業，成為不可缺少的重要金屬。事實上，今時今日，相關的礦業股及鋁材生產商，仍是

傳統投資組合的一部份。



Ａｌｃｏａ（美國鋁業）成立已有百多年歷史，道指成分股，長期投入鋁材生產市場，投入

大量科研，產品應用於不同項目，上月球、消費鋁罐、「Ｆ１」賽車鋁車架，房車用的鋁結構及

鋁合金新科技等等。利用「鋰」加「鋁」，產生超輕超硬度的新「合金」，戰機╱飛機均大量採

用。鋁材的應用甚為廣泛，消費市場、建築╱工業市場，軍工武備，航空╱太空業專項都需要鋁

材及鋁合金的運用。



美國鋁業（Ａｌｃｏａ）不只冶鍊鋁材╱鋁片，近百年美國鋁業通過科研，提升鋁產品的質

素，因而推動企業參與更多市場，軍工╱航太╱航空專項。今天回收鋁罐乃大市場，把鋁罐再轉

化為鋁片等，市場大效益好，環保也。而飲品市場，自１９６０╱年代至今天的５０╱６０年，

大多採用鋁罐、標準的鋁罐。１９５０╱１９６０年，一位在「Ｄａｙｔｏｎ，Ｏｈｉｏ州」的

發明家成功以「鋁」，發明了「輕易」開瓶的「ｐｏｐ ｔｏｐ ｃａｐ」！今天消費者開鋁罐

已成為日常生活的一部分，但１９６０年代，仍以玻璃瓶為消費主流市場，鋁罐於飲品消費市場

仍在極早階段。美國鋁業看準市場方向，全球市場╱運輸所需，買下了發明家「ｐｏｐ ｔｏｐ



ｃａｐ」的版權：配合自身鋁業，近半個世紀，成為生產飲品用鋁罐市場的大贏家！罐頭食品市

場不用「ｐｏｐ ｔｏｐ ｃａｐ」方便飲用，但飲品市場全球壯大，「方便」之需要，使鋁罐

日漸成為主流！美國鋁業看準了市場潛力巨大。企業更把這一產品賣了廣告，使消費者得知。美

國鋁業打入消費市場賺了幾十年。鋁罐飲品市場於收入不斷上升之下，差不多替代了「玻璃瓶」

市場。



鋁材「輕」及「不夠硬度」。強化鋁材╱合金，使鋁材有更多的用途。例如成為賽車的主構

造之車架！「Ｆ１」一級方程式賽車各施各法才可勝出。例如一流車手、引擎重要！設計重要，

但車架也極為重要。強化了的鋁，成功用於一級方程的車子。另方面，名牌房車也出盡法寶，希

望房車用油更少，又快又輕，又夠硬度可保護用家。德國「ＡＵＤＩ Ａ８」（母公司ＶＷ，於

美國以ＡＤＲ上市）已廿年採用了美國鋁業的鋁材科技。近年美國鋁業更與ＡＵＤＩ合作，用鋁

科技爭取減排炭。可見提升企業回報，可用很多方案，美國鋁業只有「鋁材」生意，今已成功「

多元化」自身的市場了：百變的鋁材與自身強化的產品市場。



穿梭機已退役，設計不乏主要部件都有美國鋁業產品的角色。事實上，早於１９６０年代初

，美國已努力上太空，爭取上月球及派人登陸月球。找「玉兔」、拿月球石！在月球表面工作，

有必要有「工具」：登陸太空人以外，也有「鷹」送他們降落目的地：到達月球表面！



登月要工具，重要的是「輕身」的工具。「鷹」要用鋁材才可以更為「輕身」，而這也是美

國鋁業的太空傑作之一。無這一「鷹」：太空人便不可能於月球表面「升空」，會合另一太空人

，返回地球，鋁材、金屬用途甚多。１９６０╱１９７０年代，５０╱６０年前金屬冶鍊技術不

及半世紀之後的今天發展。事實上，美國鋁業的「鋰」加「鋁」合金技術產品，已全面應用於美

「Ｆ－３５」戰機：極「輕」巧卻又有高「硬」度。



今天已有更多合金可供市場╱項目選用。鋁礦多，鋁亦是工業採用很久的材料、金屬。全球

不少巴士也採用美國鋁業的產品，車隊的大車輪不少都是「Ａｌｃｏａ」的產品。



消費者日常飲用的鋁罐飲品，亦是美國鋁業的「傑作」。可見企業壯大，有很多機遇及手段

。不可只看鋁片等市場，多方面的發展，對企業最為有利。今天焦點在炭排放的控制，因而生產

「鋁」有必要更多科研、技術。１００年前，火車企業乃大企業且有很大的比重，今天火車企業

不易有大突破，即使有「高速」、「子彈」火車，火車企業也不易多方向發展。美國鋁業半世紀

多的企業策略今天見開花結果。



全球疫情，「ＱＥ」再出擊，下半年經濟看好，利好了美國鋁業股價自低位回升，但５０美

元阻力大。多年前１００美元阻力、頂位，回落急，回升也快，即使企業採取了分散市場的策略

，但全球面對仍未真正全面控制的疫情，不少大企業仍在克服巨大的經營困難。美國鋁業也不可

能獨善其身。



事實上，工業、建築、消費市場才是重點所在：市場大極為重要。因而在美國及其他主要市

場全面復甦之後，相信美國企業經營才可重回正軌。美國基建如果大幅投入資金，亦利好美國鋁

業。目前美國鋁業步入「守勢」之中。鋁罐飲品風行了五十多六十年，相信未來一段不短時間，

仍以「鋁罐」主導飲品市場。



登月用之「鷹」（Ｌｕｎａｒ Ｍｏｄｕｌｅ Ｅａｇｌｅ）今天於美國的

「Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｉｒ ＆ Ｓｐａｃｅ Ｍｕｓｅｕｍ」展出。１９６２╱１９６３年

，美國鋁業印刷了上太空的「路線圖」。１９６９年美國上月球：「人類一小步」也因為「鷹」

降落了月球表面，以鋁材為主打的「地球制」鋁「飛船」也「踏出了地球金屬的一小步」。今天

，冶煉技術不斷改進，推動「不可能」的事成為「可能」！《資深市場人士 黃溢華》

