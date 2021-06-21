《地產人眼－黃漢成》接種疫苗，人人有責

《地產人眼》新冠疫情肆虐逾一年有多，全球累計逾１﹒７８億人染疫，超過３８０萬人不

治死亡，近日病毒更不停變種，傳染力更見厲害，多國專家已表示，除了加強檢測及實施隔離措

施外，接種疫苗是應對這場世紀疫情的不二之法，疫苗固然能減低人們受感染及播毒機會，即使

不幸染疫，亦能大大減輕病情及降低死亡率，全球多國民眾皆爭相接種疫苗，然而反觀香港，已

接種第一劑的市民佔合資格接種人口約２７％，已接種兩劑的則佔１８％，雖然近日多了人打針

接種疫苗，但距離群體免疫仍有一大段距離。



其實自港府開始疫苗接種計劃，一到符合接種資格時，筆者便第一時間預約接種，一來是盡

香港市民的責任，希望疫情早日清零，社會經濟民生盡快復常，二是保障自己及家人的安全，香

港有如此充裕的疫苗資源，港人理應踴躍接種，讓香港疫情早日消退，好能盡快與國內乃至全球

各地通關，令民生百業得以回復正常運作，奈何傳媒屢屢出現接種疫苗「出事」的負面消息，令

不少市民對打針卻步，亦有一些人基於自私心態，認為只要其他人接種，自己便可坐享群體免疫

之利。



而網絡世界亦流傳著各種關於新冠疫苗的陰謀論，不斷把疫苗抹黑，嚴重誇大接種後的副作

用，令許多人產生「疫苗猶豫」，然而不少醫學研究已顯示，接種新冠疫苗能有助減低染病及重

症出現的機會，亦在一定程度上減低傳播率，所以接種疫苗的風險亦肯定比不接種為低，尤其若

不幸染疫，對身體的傷害實在非常嚴重，所以千萬別恃著平日身體健康便認為無需接種疫苗，為

己為人，及早接種疫苗，除了保護自己及親人外，亦有助香港盡快復常，讓生活和經濟重返正軌

。《美聯工商舖行政總裁 黃漢成》



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