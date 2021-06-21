《鍾之日記》魚缸再挫三百點，美元強人幣三連跌



《鍾之日記》６月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



市場憂美國加息較預期早，避險情緒升溫，美股道指上周五（１８日）挫逾五百點，香江魚

缸連跌三周後，今日低開２９９點報２８５０１，跌幅隨即擴大至超過四百點，其後跌幅一度收

窄。午後受美國十年債息跌至１﹒３７厘及道指期貨挫逾兩百點拖累，恆指跌勢復現，最終收報

２８４８９，跌３１２點或１﹒０８％。全日成交１５７３﹒０２億元，減少逾兩成三。

騰訊（００７００）捱沽曾穿２５０天線，尾盤跌幅收窄至２﹒０７％，報５９０﹒５元，

險守牛熊線。

滬指反覆靠穩，收升４點；深成指先跌後升，全日升５７點。市場交投活躍，合計成交續超

過萬億元人民幣。

美國聯儲局上周議息會議後「放鷹」，美元持續強勢，拖累人民幣再走貶，人幣即期收挫

２９７點穿６﹒４７，三連跌創逾六周低。

另外，人民銀行今日公布６月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）報價，一年期利率為３﹒８５％

，五年期以上品種利率４﹒６５％，為連續第１４個月持平，符合市場預期，並與中期借貸便利

（ＭＬＦ）利率走勢同步，亦呼應了人行近來連續釋放的政策穩定信號。



＊讓利重任再臨、債息倒退堪憂，內銀股普受壓＊



國務會議上周提出進一步推動金融機構減費讓利惠企利民，其中包括：鼓勵免收小微企業、

個體工商戶等支付帳戶提現手續費，將網絡支付商戶手續費降低１０％，降低銀行卡刷卡手續費

，推動減免小微企業跨行轉帳匯款手續費，推動降低自動取款機跨行取現手續費等。這些措施預

計每年可為企業和群眾減負２４０億人民幣。

外圍方面，聯儲局上周經濟預測暗示提早加息，美國３０年及１０年期債息分別跌穿２厘及

１﹒４厘，反映市場憂慮聯儲局收水步伐過急，令美國經濟的復甦勢頭遇阻。

讓利重任再臨，雖是次措施遠不及去年向實體讓利１﹒５萬億元的目標，但加上外圍環境仍

不明朗，內銀股今日普遍捱沽，渤海銀行（０９６６８）插４﹒４％，青島銀行（０３８６６）

挫２％，招行（０３９６８）跌１﹒４％。

市場利率定價自律機制公布，今日優化了存款利率自律上限的確定方式，將原有存款基準利

率一定倍數形成的存款利率自律上限，改為在存款基準利率基礎上加上一定基點確定。官方指出

，新方案同步調整了中小銀行和國有銀行的存款利率自律上限，二者之間仍存在合理利差，有利

於維持目前相對均衡的市場競爭環境。

個別國有銀行同樣偏軟，工行（０１３９８）、建行（００９３９）雙雙跌１％；農行

（０１２８８）今日發布關於禁止使用該行服務用於比特幣等虛擬貨幣交易的聲明，惟該聲明午

後未能開啟，疑似已被刪除，該股今收跌０﹒４％。



＊醫藥股造好，錦欣生殖受惠解除生育限制飆逾８％＊



生物科技ＣＲＯ（受託研究機構）板塊續跑出，獲大摩升目標的藥明生物（０２２６９）、

康龍化成（０３７５９）和方達控股（０１５２１）創出上市新高，分別升４﹒０１％、

３﹒７６％以及１﹒０５％。瑞信發表研究報告表示，藥明生物２０２１年度收入樂觀指標按年

增長６５％，將公司目標價由１３０元上調至１５８元，維持「優於大市」評級。

另外，華潤醫療（０１５１５）升６﹒２１％，報９﹒７５元；藥明巨諾（０２１２６）升

８﹒４８％，報３０﹒７元；三生製藥（０１５３０）飆９﹒０９％，報１２元；康希諾

（０６１８５）升５﹒３８％，報３７６﹒２元。

《華爾街日報》引述知情人士指，中國或於２０２５年全面解除生育限制，入股兩雲南醫院

的錦欣生殖（０１９５１）飆８﹒４８％，報１９﹒９６元，以現價計，該股暫連升３日，累計

升幅１６﹒０５％。

＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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