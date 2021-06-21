【新冠肺炎】深圳機場餐廳侍應染變種病毒，東莞學生染疫全市檢測

《經濟通通訊社２１日專訊》深圳上周五（１８日）新增２宗新冠肺炎本地確診病例，其中

一名確診者是深圳寶安國際機場某餐廳的２１歲女侍應，市疾控中心完成其病毒基因測序後，發

現她攜帶的病毒與ＣＡ８６８國際航班輸入的３宗陽性病例和６月１４日報告的確診病例完全同

源，均屬印度最先出現的Ｄｅｌｔａ變種病毒。

深圳衛健委宣布，２０日凌晨起，所有從深圳機場、火車站、汽車站、碼頭等交通站場離深

出省的旅客，均須出具「健康碼」綠碼及４８小時內核酸檢測陰性證明。

而深圳機場則早在１９日中午１時起，要求所有進入深圳機場航站樓的所有人員必須出示

４８小時內的核酸檢測陰性證明，否則不能進入進入航站樓等區域。航班運行方面，深圳機場與

各航空公司就近期航班計劃調整每天進行協調會商，自１９日起，各航空公司在科學評估階段性

市場需求和運行保障能力的基礎上，將按一定比例合理調整深圳方向進出港航班。



＊東莞麻涌鎮劃封區，全市開展全民檢測＊



深圳１８日新增的另一名確診者是３５歲在南山區後海航天科技廣場Ａ座某公司工作的男員

工。他居住在東莞市南城街道百悅尚城。６月１７日晚，他前往北京大學深圳醫院發熱門診求診

時，核酸檢測呈陽性。

２０日，東莞市麻湧鎮一名１９歲學生確診，是１８日確診病例的密切接觸者，他就讀的學

校實行封控管理。市政府宣布，麻涌鎮劃為封控區，全鎮只進不出，並展開第三輪全面檢測，東

莞市全市今日展開全民核酸檢測。

當局表示，東莞近期的確診患者驗出帶有Ｄｅｌｔａ變種病毒株，基因排序與早前廣州個案

有較大差異，顯示並非來自同一源頭。（ａｃ）

