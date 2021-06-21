《融天納地－溫天納》加息的時刻何時到？

《融天納地》對比年初，環球加息預期確有前移，特別是美元息率走勢。不過，目前落實加

息節點為時尚早。從點陣圖來看，相較於３月份聯邦儲備局議息會議，認為明年將加息的委員新

增４人，後年加息的新增６人。許多參會者認為加息條件的達成將快於早前預期，但離取得「實

質性進展」仍有相當長的路要走。未來聯儲局將繼續衡量經濟恢復與實現充分就業目標的水平，

並開始討論何時縮減購債規模，並再度承諾聯儲局將在任何行動前與市場進行充分的交流與溝通

。同時，強調在實現目標前，接近零的利率是合適的。



聯儲局維持了對經濟前景的樂觀判斷，對就業市場的恢復信心加強。同時聯儲局上調了對通

脹水平的預測，承認目前通脹超出此前預期並將在一段時間內保持較高水平，但仍堅持通脹壓力

是暫時的，目前長期通脹預期大致符合聯儲局的長期目標。從點陣圖來看，加息預期出現了明顯

的上移，但聯儲局強調討論加息還為時尚早，將先在之後的會議中開始討論何時縮減購債規模，

並在行動前與市場作充分溝通。



按此前判斷，預計今年年底或者明年初聯儲局將縮減購債規模，明年年底或後年初可能會著

手加息。聯儲局對經濟前景保持樂觀，就業市場復甦如期，此次議息會議延續了４月決議中對於

經濟前景的樂觀態度。在決議中，聯儲局表示，在疫苗進展順利以及強有力的財政政策支持下，

美國的經濟活動與就業指標均有所增強，雖然受疫情影響最嚴重的行業仍然疲軟，但也顯示出了

改善的跡象。聯儲局進一步上調了對通脹水平的預期，通貨膨脹在短期內可能面臨較大上升壓力

，超出早前預期，但估計壓力是暫時的，目前超預期的高通脹水平除受基數效應的影響外，主要

是經濟重新開放需求快速大量增加的背景下，供應瓶頸、雇傭困難等因素限制了一些領域生產的

恢復速度。



目前市場對長期通脹的預期與聯儲局２％的長期通脹目標大體相一致，若聯儲局此後看到通

脹預期與２％的目標有實質性的持續偏離，聯儲局將調整貨幣政策作出應對，屆時將會是加息的

時刻了。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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