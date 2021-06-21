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即市新聞

21/06/2021 12:26

《匯市一周－徐惠芳》觀望通脹數據，外幣續往下

　　《匯市一周》本周美國公布多項重要經濟和通脹指標數據，其中５月製造業ＰＭ、ＰＣＥ物
價指數，耐用品訂單及首次申領失業救濟人等。技術上，若美元指數突破９２﹒７０，將可能挑
戰今年３月高位９３﹒３７。若調整則可能回調至９１﹒７３。
　
　　美國聯儲局議息的鷹派言論，拉開貨幣政策正常化的序幕。局方點陣圖暗示，加息時間將會
提前於２０２３年，並有加息兩次的可能。市場預測，聯儲局最快在年底１１月開始縮減買債規
模，投資者迅速調整美元倉位，美元反彈創兩個月高位。
　
　　美匯指數升０﹒４４％至９２﹒３２，達到２００日移動均線上方，該指數按周上漲２％；
聖路易斯聯儲主席布拉德上周五（１８日）表示，美聯儲語調轉趨鷹派，暗示會更快收緊貨幣政
策，是對經濟增長，特別是通脹升勢快於預期的自然反應。
　
　　市場認為，這是對２０１３年縮減恐慌（ｔａｐｅｒ　ｔａｎｔｒｕｍ）的直接回應，將看
到美聯儲態度的轉變，促使投資者轉向買入美元避險。投資者看到大量看跌美元的倉位，平倉的
話，將在未來幾天為美元提供支持。
　
　　短期美元升勢可否延續，觀望美國聖路易斯及達拉斯聯儲主席及聯儲局主席鮑威爾就經濟前
景講話。若言論為加息預期降溫，將會扭轉美元升勢。
　
＊留意英國議息＊
　
　　英鎊跌至一個月低位，市場靜候周四（２４日）英國央行議息會議。隨著英國５月零售銷售
意外增長，近期英國通脹增加，經濟前景改善，央行有可能對貨幣政策釋放鷹調立場。若這次央
行會議確認鷹派，英鎊有可能反彈，英鎊兌美元可能重返阻力１﹒３９６０，進一步向１﹒４０
水平。值得留意英國６月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業ＰＭＩ數據，為議息前指供指引。若數據
顯示大幅擴張，或提前助英鎊上升。
　
　　歐元兌美元跌０﹒３７％至１﹒１８６３，一度觸及４月６日以來最低；歐元兌美元是目前
Ｇ－１０貨幣中拋售最過度的貨幣對之一，這意味著投資者需要很大信心才會在目前再建立新空
倉。
　
　　投資者靜候歐洲央行行長拉加德講話，關注央行資產購買計劃的相關消息。此外，歐元區疫
情感染人數進一步下降，預計歐元區６月消費者信心指數和綜合ＰＭＩ較過去幾個月改善，有可
能歐元兌美元上升。技術上，歐元兌美元逼近超賣區域，若走勢技術修正跌幅，留意
１﹒１９６０及１﹒２０００兩個關鍵阻力。《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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