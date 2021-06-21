《匯市一周－徐惠芳》觀望通脹數據，外幣續往下

《匯市一周》本周美國公布多項重要經濟和通脹指標數據，其中５月製造業ＰＭ、ＰＣＥ物

價指數，耐用品訂單及首次申領失業救濟人等。技術上，若美元指數突破９２﹒７０，將可能挑

戰今年３月高位９３﹒３７。若調整則可能回調至９１﹒７３。



美國聯儲局議息的鷹派言論，拉開貨幣政策正常化的序幕。局方點陣圖暗示，加息時間將會

提前於２０２３年，並有加息兩次的可能。市場預測，聯儲局最快在年底１１月開始縮減買債規

模，投資者迅速調整美元倉位，美元反彈創兩個月高位。



美匯指數升０﹒４４％至９２﹒３２，達到２００日移動均線上方，該指數按周上漲２％；

聖路易斯聯儲主席布拉德上周五（１８日）表示，美聯儲語調轉趨鷹派，暗示會更快收緊貨幣政

策，是對經濟增長，特別是通脹升勢快於預期的自然反應。



市場認為，這是對２０１３年縮減恐慌（ｔａｐｅｒ ｔａｎｔｒｕｍ）的直接回應，將看

到美聯儲態度的轉變，促使投資者轉向買入美元避險。投資者看到大量看跌美元的倉位，平倉的

話，將在未來幾天為美元提供支持。



短期美元升勢可否延續，觀望美國聖路易斯及達拉斯聯儲主席及聯儲局主席鮑威爾就經濟前

景講話。若言論為加息預期降溫，將會扭轉美元升勢。



＊留意英國議息＊



英鎊跌至一個月低位，市場靜候周四（２４日）英國央行議息會議。隨著英國５月零售銷售

意外增長，近期英國通脹增加，經濟前景改善，央行有可能對貨幣政策釋放鷹調立場。若這次央

行會議確認鷹派，英鎊有可能反彈，英鎊兌美元可能重返阻力１﹒３９６０，進一步向１﹒４０

水平。值得留意英國６月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業ＰＭＩ數據，為議息前指供指引。若數據

顯示大幅擴張，或提前助英鎊上升。



歐元兌美元跌０﹒３７％至１﹒１８６３，一度觸及４月６日以來最低；歐元兌美元是目前

Ｇ－１０貨幣中拋售最過度的貨幣對之一，這意味著投資者需要很大信心才會在目前再建立新空

倉。



投資者靜候歐洲央行行長拉加德講話，關注央行資產購買計劃的相關消息。此外，歐元區疫

情感染人數進一步下降，預計歐元區６月消費者信心指數和綜合ＰＭＩ較過去幾個月改善，有可

能歐元兌美元上升。技術上，歐元兌美元逼近超賣區域，若走勢技術修正跌幅，留意

１﹒１９６０及１﹒２０００兩個關鍵阻力。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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