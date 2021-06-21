《陶冬天下－陶冬》聯儲語境變遷，風險意識回歸

《陶冬天下》聯儲、縮表、加息，美國聯儲公開市場委員會的聲明和鮑威爾在記者會上的言

論，主導了上周風險資產市場的變化。ＦＯＭＣ公開討論展開退出ＱＥ的時機，讓市場感受到聯

儲有轉鷹的跡象，美國國債市場即時被拋售，不過債市一天後就穩定了下來；股市第一天反應不

大，上周五（１８日）就見大幅下挫，美股錄得四個月來最差的單周表現。所有再通脹題材的資

產都遭到衝擊，從金融股到大宗商品均面臨拋售壓力，銅價一天跌８％，木材期貨跌１５％，彭

博商品指數驚爆疫情爆發初期之後最大的跌幅。美元則全面走強，美元指數從９０﹒５跳升到

９２﹒３，這是去年４月以來最大的周升幅，資金調整槓桿比率，沽空盤離場。美元強勢，黃金

慘遭屠戮，黃金期貨價跌破１７８０關口。在再通脹交易中，唯一受衝擊不大的是石油價格，布

蘭特原油收報每桶７３﹒２美元，一周下來變化不大。上周中國５月份的投資和消費數字出爐，

均弱過分析員預期。中國還釋出工業金屬的國家儲備，遏制大宗商品價格暴漲。日本央行例會後

維持政策不變，延長疫情救助計劃九個月。



筆者相信，聯儲６月份公開市場委員會會議所做的決定，對於這輪ＱＥ具有分水嶺意義。其

實會議本身並沒有政策變化，聯儲基金利率不變，購債計劃也不變，但是決策者的心態變了，疫

情觸發的極度寬鬆政策基石要調整。聯儲繼續強調通貨膨脹的過渡性質，不過開始正視通脹的上

方風險。鮑威爾在記者會上強調了通脹風險，這和他在之前幾次記者會上特意輕描淡寫的手法形

成強烈對比。通貨膨脹原本被聯儲盡量藏在桌子底下，現在擺到枱面上來了。對通脹處理上手法

改變了，預示政策將作出調整。



本欄多次提到，美國通脹不完全是過渡性的，尤其工資上漲勢必帶來連鎖反應，核心通脹會

持續高企，迫使聯儲調整政策，不過貨幣政策決策者估計講得多做得少。聯儲現在做的，正是我

們預期的，只是提出的時間點稍微提早了。筆者預期今年第四季度減少新增購債的額度，停止資

產抵押證券，明年中前後開始退出縮表，加息在２０２３年出現兩次，每次２５點。一旦聯儲離

開了極端寬鬆的保底式的政策操作，政策不確定性和資產價格動盪都會增加。聯儲給出的央媽紅

利已經結束，未來的市場會更動盪。



恐慌指數ＶＩＸ近來大幅下滑，從去年３月的６６輾轉下跌，上周一度跌破１７，不過上周

五又大幅反彈。我們應該怎麼樣理解風險呢？短期，聯儲在言語上轉方向，意味著央媽護持即將

消失，股市需要為此作出相應的調整，去槓桿、去風險會導致資產價格動盪。中期，政策選擇不

再是單向道，政策風險必然上升，市場的波動自然加大。長期，這場危機的最壞時間已經過去，

儘管還會出現波折，經濟復甦已經在發生，筆者認為ＶＩＸ在回歸正常的區間，大約在

１５－２５之間。不過必須明白ＶＩＸ是實時指數，不是前瞻指數，它反映現在的市場情緒，並

不預言未來。龐大的流動性刺激資產價格暴漲，資金的風險意識較低是自然的，這要感謝ＱＥ。

但是聯儲的極端寬鬆政策可能接近尾聲，雖然未來流動性依然寬鬆，不過聯儲政策和語境可能雙

向波動了，政策表達出錯或市場理解出錯的風險會更大，筆者預計下半年資產價格波動更大。



本周焦點有兩個，１）美國５月份ＰＣＥ。預計環比０﹒５％，同比３﹒４％，遠遠超出２

％的政策目標，為聯儲添堵。２）英格蘭銀行會議。預計在利率和ＱＥ數量上維持政策不變，不

過在通脹壓力面前，會有更多的政策委員會成員表達擔憂。除此之外，歐洲的ＰＭＩ和美國的耐

用品訂單也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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