《日入而息》ｉＢｏｎｄ每人最多三手，社交距離措施周四起放寬

《今天重點》﹡政府收近７１萬份ｉＢｏｎｄ有效申請，每人最多可獲三手

﹡林鄭月娥稱今日無新增本地感染，連續１４天本地零確診；稱抵港人士打齊

兩針１４日，檢疫期將縮短至７天；稱與澳門通關有條件，包括配額及設設

熔斷機制；陳肇始指本周四起Ｄ類餐飲處所每枱人數放寬至１２人

﹡澳門：香港連續２８天無本地個案可推出通關名額

﹡壹傳媒（００２８２）董事會周五決定《蘋果》命運，若停運周六最後出報

；董事會周五決定停刊否，梁振英指保留追究責任



《即日市況》﹡騰訊曾穿二百五十天線，港股全日挫３１２點報２８４８９



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒１２％守三千五，黑色期貨插惟鋼鐵股漲



《美元匯價》﹡美匯突破２５０天線，料聯儲將調控市場預期；歐元最新報１﹒１８９１

╱９２，日圓最新報１１０﹒１０╱１２



《公司資訊》﹡麗珠醫藥（０１５１３）抑鬱症藥通過仿製藥質量和療效一致性評價

﹡旭通控股（０１８２６）遭非執董高雲紅追討約１４１５萬元

﹡百濟神州（０６１６０）百悅澤獲藥監局批准治療華氏巨球蛋白血症

﹡朗詩地產（００１０６）今年以來在中國獲１３個項目，總計２７２億人幣

﹡孫丹瑩稱匯控（００００５）計劃５年內成為亞洲領先財富管理機構；匯豐

與貿發局策略合作，連繫中小企拓大灣區機遇

﹡太子爺突遭罷免，萬洲（０２８８）稱正考慮接班人安排會適時溝通

﹡李氏大藥廠（００９５０）獲得腎病藥物布累迪寧的商業化獨家授權

﹡香港寬頻（０１３１０）與ＡＸＡ安盛推光纖寬頻連家居保險、網絡安全防

護等組合

﹡信銀國際推１個月港元及人民幣定期存款優惠

﹡星展香港推電子遙距投保服務，以點對點視像會議提供人壽保險產品

﹡東方證券（０３９５８）建議吸收合併全資子公司東方證券承銷保薦有限公

司

﹡中國聯通（００７６２）５月５Ｇ套餐用戶淨增７５２﹒９萬戶

﹡壹傳媒（００２８２）董事會周五決定《蘋果》命運，若停運周六最後出報

；董事會周五決定停刊否，梁振英：保留追究責任

﹡正商實業（００１８５）附屬收購河南省新鄭市之土地使用權，涉資３﹒９

億人幣

﹡稀鎂科技（００６０１）表示清盤呈請之聆訊押後至９月１５日

﹡中國移動（００９４１）５月５Ｇ套餐客戶按月淨增１６６５﹒１萬戶

﹡港鐵（０００６６）分別與政府及九廣鐵路公司就屯馬綫營運訂立相關安排

﹡濱海投資（０２８８６）附屬公司與新天鋼訂立燃氣供應協議



《國企紅籌》﹡東風（００４８９）就整車及底盤銷售總協議發澄清公告



《神州民企》﹡大禹金融（０１０７３）指７月起李志剛辭任董事會主席，郭人豪接任



《中國要聞》﹡安踏等國潮運動品牌「６１８」大賣，成交額增超５倍

﹡遼寧檢查機關依法對華晨集團原董事長祁玉民決定逮捕

﹡人行發行建黨百年紀念幣，一套九枚含金銀紀念幣

﹡發改委與市監總局聯合調研鐵礦石現貨市場交易情況

﹡聯合國報告指中國的外國直接投資流入穩定增長

﹡廣州天河要求內房企業嚴格執行明碼標價及一房一價

﹡２０２１世界人工智能大會７月８日至１０日在滬舉辦

﹡銀行存款利率自律上限確定方式更改，官方稱有利競爭

﹡北京國安足球俱樂部完成股權變更，中赫集團全權擁有

﹡中國畜牧協會表示豬價下行階段不要以賭博心態安排生產

﹡中證監表示中國中免香港上市的審批材料需進行補正

﹡深交所楊志華表示將ＲＥＩＴｓ打造成為主流金融產品

﹡首批９隻公募ＲＥＩＴｓ上市首日全部收漲

﹡永煤控股完成展期後首隻到期債券兌付，本息逾５億元

﹡６１８期間快遞業務量完成近６６億件，同比增２４％

﹡中汽協表示５月汽車商品進口額環比略降，出口小幅增長

﹡人行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構



《寶島快訊》﹡台股大幅收跌１﹒５％，報１７０６２點



《其他消息》﹡公民黨１１名區議員宣布退黨

﹡新任民主黨副主席李永達稱不應參選來屆立法會

﹡Ｋ１１與ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ推十倍Ｋ Ｄｏｌｌａｒ獎賞

﹡李家超稱２３條必須及盡早立法，惟料本屆政府難完成

﹡聶德權稱公務員凍薪已考慮相關因素，調整薪酬非為追通脹

﹡黃秋智辭任紫荊黨總裁

﹡深股通額度全日用近１２億元，陸股通連續兩日淨流出；滬股通額度全日流

走６億元，陸股通流出２０億

﹡歐盟擬對白俄羅斯金融及電訊監控技術等領域實施制裁

﹡政府收近７１萬份有效申請，每人最多可獲三手

﹡經絡表示最新ＭＭＩ報１﹒５５厘，創近１０年新低

﹡中國海外稱維港１號最快今日上載樓書，預計周內開價



《大國博弈》﹡澳洲將訴諸世貿解決與中國的葡萄酒關稅爭端；就中國對紅酒徵稅向世貿投

訴，中方重申按規辦事

﹡美國安顧問表示中國拒再進行病毒溯源調查或遭國際孤立



《紓困措施》﹡政府呼籲市民毋須急於登記領取電子消費券

﹡陳茂波稱消費券設在港居住條件，若串謀套現或被追究

﹡八達通公司表示涵蓋超過九成可使用消費券的商戶及服務



《新冠肺炎》﹡全國增１７宗確診１９宗無症狀，東莞現１宗本土病例

﹡東奧代表團陸續抵日，烏干達成員確診

﹡高拔陞料門診計前諮詢需求不會太大

﹡張建宗稱認真檢視是否有空間放寬社交距離措施

﹡澳門衞生局表示港澳將研究縮短入境隔離期

﹡廣州港首五月吞吐量增逾６％，優化船舶進出港安排

﹡染疫印度男與菲裔女友承認提供虛假資料，還柙候判

﹡台灣新增７５宗本土確診，自上月中以來首次低於百宗

﹡林鄭月娥稱今日無新增本地感染，連續１４天本地零確診；稱抵港人士打齊

兩針１４日，檢疫期將縮短至７天；稱與澳門通關有條件，包括配額及設設

熔斷機制

﹡覆診病人明天起可預約醫管局普通科門診針前評估服務

﹡聶德權視察安永外展接種疫苗情況，籲各界盡快接種

﹡美國向台捐２５０萬劑疫苗，大陸促美方不要政治操弄

﹡醫管局放寬探病至２２間非急症醫院



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