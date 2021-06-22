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即市新聞

22/06/2021 07:50

《油金掠影》美伊原油磋商暫停油價上揚，金價升約１％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》由於美國對伊朗原油制裁的磋商暫停，刺激油價周一上揚。８
月布油期貨上漲１﹒９％收報每桶７４﹒９０元（美元﹒下同）；而７月美油期貨則上漲２﹒８
％收報每桶７３﹒６６元。
　　油價反彈將亞洲和歐洲原油現貨升水推至數月高位，相信是受惠於疫苗接種速度樂觀和夏季
旅遊回升。
　　同時值得留意的是，伊朗和西方官員均指，伊朗總統當選人萊希的獲勝不太可能改變伊朗談
判立場。兩位外交官預計磋商將暫停約１０天。

＊市場關注聯儲局官員與鮑威爾發表講話＊

　　美元升勢暫停黃金揚約１％。現貨金曾漲１﹒１％至每盎司１７８３﹒１０美元，現時則報
１７８５﹒４５美元；而美國期金則曾漲０﹒８％至每盎司１７８３﹒５０美元。
　　美銀全球研究部（Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）
指，由於聯儲局基調轉趨鷹派，實際利率上升的風險或致金價升勢受限。值得留意的是，市場關
注聯儲局官員於國會的講話，包括主席鮑威爾亦於周二發表講話。
　　其他貴金屬方面，鈀金曾漲４﹒６％至每盎司２５７８﹒６８美元，現時則報２５８６﹒８
美元；而白銀則曾漲０﹒７％至每盎司２５﹒９８美元，現時則報２５﹒９６美元。（ｊｃ）

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