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即市新聞

22/06/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線終於要減持

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。近日港股下跌期間，不時會見到市況突然顯著回升；如此飄
忽的走勢，投資者多感到無所適從。若大家仔細分析局勢，會留意到大市的走勢仍屬向淡；於恆
指日線圖上，各位應可找到不少支持這個結論的現象。中線實際持貨量於大市遲遲未能轉好下，
終於從３７﹒５％被下調至３１﹒２５％，組合內最高所持股票數目則從６隻降至５隻。
　　遇到這種情況，中長線投資者應暫停入市增持現貨，只維持上述持貨量，耐心等候局勢再度
轉好。這並不代表大市很快便會大幅下跌，但我們既得看到下跌動力大於上升動力，總應暫避風
頭吧。一般情況下，我們會等候大市於低位完成整固，圖表形勢逐漸轉好後，才開始入市買貨。
最後，大家應多留意兩個指數的波幅指數變化。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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