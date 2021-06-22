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即市新聞

22/06/2021 08:17

《盤前攻略》建行及「三桶油」料高開高走，帶動港股反彈向上

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數反彈高收，而道指更結束五連跌，創三個半
月單日最大升幅。多位聯儲行長繼續放「鷹」，表示聯儲應該為通脹上行風險做好準備，有官員
預測未來兩年通脹升得更高。個股方面，多隻經濟復甦概念股大漲，金融、石油、旅遊板塊造好
，其中美國運通升４﹒２５％為表現最佳道指成分股，波音升３﹒３４％，雪佛龍升２﹒９３％
。最終道指收報３３８７６點，升５８６點或１﹒７６％；納指收報１４１４１點，升１１１點
或０﹒７９％；標指收報４２２４點，升５８點或１﹒４％。

＊夜期反彈１３９點＊
　
　　港股夜期收報２８５６１，升１３９點，高水７２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升８６報２８５７５點，其中匯控升幅顯著，較港股升１﹒３９％，折
合港元報４６﹒１９元。中電較港股升１﹒０５％，折合港元報７７﹒９６元。中石化較港股升
１﹒１２％，折合港元報３﹒９９元。中石油較港股升１﹒９４％。

＊美股造好料帶動恆指，今日或高開逾百點＊

　　隔晚美股終於迎來反彈，相信會為亞洲市場「止血」回升，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ
５０指數現報２８６２５點，升１６３點或０﹒５７％。預計今日港股高開逾百點後繼續高走，
有機會重返２８８００點關口，其中石油股、金融股ＡＤＲ表現造好，相信今日「三桶油」今日
略有炒作；而大摩早前預料建行（００９３９）未來６０日股價將會攀升，建行ＡＤＲ已經反映
，預計今日將繼續抽升推動恆指向上。（ｕｌ）

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