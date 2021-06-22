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22/06/2021 09:43

《異動股》龍源電力（００９１６）漲近１０％，報１３﹒８元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》龍源電力（００９１６）升９﹒８７％，報１３﹒８元，最高
價１３﹒８８元，創１個月新高，最低價１２﹒８元；成交８００﹒４４萬股，成交金額
１﹒０６億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動流入４２１３﹒３６萬元。現時最大淨被
動買入券商為高盛亞洲證券，金額４８９﹒０１萬元，加權平均成交價１３﹒２８６元；現時最
大淨被動賣出券商為Ｊ﹒Ｐ﹒　ＭＯＲＧＡＮ　ＢＲＯ　（ＨＫ），金額１５１１﹒５５萬元，
加權平均成交價１３﹒２８２元。
　　現時，恆生指數報２８４７５，跌１３點或０﹒０５％；恆生中國企業指數報１０５１６，
跌３１點或０﹒３％；恆生科技指數報７８８２，跌７３點或０﹒９３％；主板成交
１６５﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３５４１，升１２點或０﹒３６％，成交７２５﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６１４，跌２７點或０﹒１８％，成交４５４﹒９６億元人民幣。

　基本資料
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　現價　　　　　　１３﹒８００　　　　　　變動　　　　　　　＋９﹒８７％
　最高價　　　　　１３﹒８８０　　　　　　最低價　　　　　　１２﹒８００
　成交股數　　　８００﹒４４萬股　　　　　成交金額　　　　　　１﹒０６億
　１０天平均　　　１２﹒４０２　　　　　　歷史波幅％　　　　４４﹒６７１
　２０天平均　　　１１﹒６８１　　　　　　加權平均價　　　　１３﹒２９７
　５０天平均　　　１１﹒２２６　　　　　　ＲＳＩ１４　　　　７３﹒６０４
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動流入４２１３﹒３６
　　　　　　萬元

　表列同板塊或相關股份表現：

　股份　　　　　　（編號）　　　　　　現價（元）　　　　　　　變幅（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　龍源電力　　　　（００９１６）　　　１３﹒８００　　　　　　＋９﹒８７
　協合新能源　　　（００１８２）　　　　０﹒５９０　　　　　　＋３﹒５１
　光大環境　　　　（００２５７）　　　　４﹒４６０　　　　　　＋１﹒１３
　協鑫新能源　　　（００４５１）　　　　０﹒２４７　　　　　　＋１﹒２３
　新天綠色　　　　（００９５６）　　　　３﹒５４０　　　　　　＋３﹒５１
　北控清能　　　　（０１２５０）　　　　０﹒０９３　　　　　　－３﹒１２
　粵豐環保　　　　（０１３８１）　　　　４﹒５００　　　　　　＋１﹒７９
　大唐新能源　　　（０１７９８）　　　　１﹒９７０　　　　　　＋３﹒６８
　中廣核能　　　　（０１８１１）　　　　２﹒６７０　　　　　　＋５﹒５３
　信義能源　　　　（０３８６８）　　　　４﹒２８０　　　　　　＋３﹒８８
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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