《缸邊隨筆－石鏡泉》等股災來

《缸邊隨筆》上周美儲局發布了議息會後聲明，市場有認為無講加息，利好股市，股市彈了

一陣子，但跟著這幾天都跌，而且跌得厲害，為甚麼？



不為甚麼，美儲局不是等到２０２２年才加息，而是於上周四就加息了。美儲局是加了

ＩＯＥＲ和ＲＲＰ各５點子息，立使市場「色」變。



ＩＯＥＲ和ＲＲＰ為何有這麼大的影響力？



ＩＯＥＲ是Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｏｎ Ｅｘｃｅｓｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｓ，是金融機構將多

出於法定要求的準備金存在美儲局，可以收取一定的利息。



ＲＲＰ是Ｒａｔｅ ｏｎ Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ，是金融機構把錢存到美儲局一夜，

所收到的隔夜息。



＊投機者皆短視＊



ＩＯＥＲ和ＲＲＰ都是短期息，投機者都是短命鬼，只看三更窮定富，哪管１０年後榮華。

投資者如以為１０年、３０年債息跌，市便應升不應跌，是錯將壁虎當鱷魚。真正的鱷魚是超短

期以至隔夜息，因為炒家都是「短視」怪，怎會跟你炒１０年、３０年？三更窮五更富的投機者

，要幾長期的息便炒得到？隔夜可，一周都不錯，一個月會嫌長，三個月唔使啩。



由５月起，筆者常談ＲＲＰ，因為美儲局ＱＥ太多，水浸金融市場，金融機構只好將錢存回

美儲局，但美儲局亦不缺錢，結果是ＲＲＰ是零息的。



但上周起，美儲局將ＲＲＰ由零息提升至０﹒０５厘（５個點子），怎了？



在未加這個ＲＲＰ息前，已有逾５０００億存予美儲局收零息，上周美儲局話有０﹒０５厘

息予你，市場立注入多２５００億去套息，這亦扯高了聯邦基金利率及ＩＯＥＲ。



ＲＲＰ升至０﹒０５厘，會帶來甚麼樣的「息」變？



市場上有２萬億美元的貨幣市場基金，這些資金的收益，在過去六個月都是低於０﹒０５厘

的，因為美國三個月期的票據息，在６月１８日仍是０﹒０４厘，到６月２１日才被扯上

０﹒０４８厘，仍低於美儲局在ＲＲＰ所給的０﹒０５厘。



貨幣市場基金及ＲＲＰ能為一時急錢去補倉的投機者，去提供應急錢，去應付急補倉危機，

以免市場出現戲院失火效應，人踩人。



今時ＲＲＰ由零息轉為有０﹒０５厘息，約數月之後，這２萬億的貨幣市場基金一旦被ＲＲ

吸走得七七八八時，一場股跌（災）就會出現，因為這確曾出現過。明天續。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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