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22/06/2021 12:06

港股好淡爭持，半日升不足１點報２８４８９，三桶油跑出

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數反彈高收，道指更急彈近６００點，創三個
半月單日最大升幅，帶動亞洲股市造好，惟港股高開後持續浮沉。恆指今早高開８６點，報２８
５７５，惟恆指開市後反覆向下，最多倒跌１２５點，報２８３６３。臨近早盤收市大市再度轉
升，受惠三桶油因油價高企跑出，其中中石油（００８５７）曾飆逾６％；獲大摩唱好上調至增
持的煤氣（００００３）亦曾漲逾３％，最終港股半日收報２８４８９，升不足１點，主板成交
７１０﹒５２億元。國企指數報１０５１８，跌２９點或跌０﹒２８％。恆生科技指數報７８４
７，跌１０８點或跌１﹒３７％跑輸。
　　內地股市反覆向上，上證綜指報３５５６，升２７點或升０﹒７８％，成交２６６４﹒４３
億元人民幣。深證成指報１４６６７，升２６點或升０﹒１８％，成交３４８０﹒２８億元人民
幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）正就「跨境理財通」加大招聘力度，半日漲０﹒８８％，
報４５﹒９５元；花旗指港股成交縮，降港交所（００３８８）評級至中性，半日跌０﹒３５％
，報４５８﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒２１％，報９３﹒９元；美國商務部撤銷Ｔｉｋ
Ｔｏｋ及微信禁令，騰訊（００７００）早市跌２﹒２９％，報５７７元；美團（０３６９０）
挫２﹒５２％，報２９４﹒２元；阿里（０９９８８）軟０﹒８８％，報２０３﹒６元。

　　表列十大升幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油　　（００８５７）　　　　３﹒６４元　　　升６﹒４３％
　　信義光能　（００９６８）　　　１６﹒３８元　　　升４﹒８７％
　　中石化　　（００３８６）　　　　４﹒１４元　　　升４﹒８１％
　　煤氣　　　（００００３）　　　１２﹒１８元　　　升３﹒７５％
　　中海油　　（００８８３）　　　　８﹒９３元　　　升３﹒００％

　　碧桂園服務（０６０９８）　　　７７﹒７０元　　　升２﹒９１％
　　創科　　　（００６６９）　　１３５﹒２０元　　　升２﹒４２％
　　申洲　　　（０２３１３）　　１９２﹒３０元　　　升２﹒１８％
　　石藥　　　（０１０９３）　　　１１﹒５４元　　　升２﹒１２％
　　九置　　　（０１９９７）　　　４６﹒００元　　　升２﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列十大跌幅科指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微盟　　　（０２０１３）　　　１７﹒４２元　　　跌４﹒６０％
　　金軟　　　（０３８８８）　　　４５﹒９０元　　　跌４﹒２８％
　　京東健康　（０６６１８）　　１０２﹒１０元　　　跌３﹒９５％
　　嗶哩嗶哩　（０９６２６）　　８８４﹒００元　　　跌２﹒８６％
　　快手　　　（０１０２４）　　１８７﹒７０元　　　跌２﹒８５％

　　美團　　　（０３６９０）　　２９４﹒２０元　　　跌２﹒５２％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　５１﹒００元　　　跌２﹒４９％
　　華虹　　　（０１３４７）　　　４１﹒０５元　　　跌２﹒３８％
　　騰訊　　　（００７００）　　５７７﹒００元　　　跌２﹒２９％
　　萬國數據　（０９６９８）　　　７５﹒２５元　　　跌２﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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