恒指高開８６點報２８５７５，「三桶油」升至１至２％

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數高收，其中道指反彈逾５００點，創三個半

月最大升幅，但亞洲市場全面造好，日經飆５５３點，台北加權指數則升１８２點，港股今早造

好，高開８６點。隔晚油價上揚帶動「三桶油」升１至２％；而中華煤氣（００００３）早前派

發紅股合共８﹒８９億股，今早股價高開２﹒５６％為最佳表現藍籌。恆生指數開報２８５７５

，升８６點或升０﹒３０％，主板成交２４﹒７４億元。國企指數報１０５６８，升２０點或升

０﹒１９％。恆生科技指數報７９６１，升５點或升０﹒０７％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６６％，報４５﹒８５元；港交所（００３８８）

升１％，報４６４﹒６元；騰訊（００７００）跌０﹒２５％，報５８９元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅２﹒３２％。建行（００９３９）無升跌，報６﹒１４元；友邦（０１２９

９）升０﹒８５％，報９４﹒５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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煤氣（００００３） １２﹒０４元 升２﹒５６％

中石油（００８５７） ３﹒５０元 升２﹒３４％

創科（００６６９） １３４﹒５０元 升１﹒８９％

中石化（００３８６） ４﹒０２元 升１﹒７７％

中海油（００８８３） ８﹒８２元 升１﹒７３％



申洲（０２３１３） １９０﹒９０元 升１﹒４３％

中生製藥（０１１７７） ７﹒６８元 升１﹒０５％

港交所（００３８８） ４６４﹒６０元 升１﹒００％

友邦（０１２９９） ９４﹒５０元 升０﹒８５％

中移動（００９４１） ４９﹒０５元 升０﹒８２％

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科指十大升幅股分表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

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新東方在線（０１７９７） １０﹒３０元 升３﹒００％

海爾智家（０６６９０） ２７﹒５０元 升１﹒２９％

同程藝龍（００７８０） ２０﹒１５元 升１﹒１５％

中芯（００９８１） ２３﹒７０元 升０﹒８５％

港交所（００３８８） ４６４﹒６０元 升１﹒００％



華虹（０１３４７） ４２﹒４０元 升０﹒８３％

微盟（０２０１３） １８﹒４０元 升０﹒７７％

阿里健康（００２４１） １７﹒１４元 升０﹒７１％

瑞聲（０２０１８） ５８﹒５５元 升０﹒６０％

比亞迪電子（００２８５） ５２﹒６０元 升０﹒５７％

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（ｕｌ）

