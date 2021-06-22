《盤後部署》港股短線續調整料２８２００有支持，７月熱炒手遊股

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數反彈高收，舊經濟股全面走強，帶領亞洲股

市今日抽升，其中日股更報復性飆升，高收逾３％或８７３點，惟港股今日表現高開低收。恆指

今日高開８６點後迅速低走，但好淡兩軍互相交戰，午市前恆指收高不足１點；午後恆指逐步失

守，盤中最多跌１８９點，低見２８２９９點。雖然匯控（００００５）及「三桶油」股價造好

，但科技股遭沽壓，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）跌近３％拖累大市，最終恆指收

報２８３０９點，跌１７９點或跌０﹒６３％，主板成交１４１３﹒７６億元。國企指數報１０

４６９，跌７８點或跌０﹒７４％。恆生科技指數報７８１２，跌１４３點或跌１﹒８１％。

內地股市造好，上證綜合指數報３５５７，升２８點或升０﹒８０％，成交４３７０﹒９２

億元人民幣。深證成份指數報１４６９６，升５４點或升０﹒３８％，成交５７４２﹒８３億元

人民幣。

重磅股方面，匯控升０﹒４４％，報４５﹒７５元；港交所（００３８８）跌１﹒７８％，

報４５１﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒８３％。騰訊跌２﹒８８％，報５

７３﹒５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒８９％。建行（００９３９）無升跌，

報６﹒１４元；友邦（０１２９９）升０﹒０５％，報９３﹒７５元。



＊港股力弱，科技股仍需整固＊



環球股市造好，美股積極反彈，日本股市更出現報復性抽升，但港股依然勢孤力弱，雖然油

股及舊經濟股表現強勁，但由於市場炒提早加息，科技股依然捱沽，預計騰訊及美團短線仍在整

固狀態。恆指六月份或維持在２８２００至２８８００點之間上落，無貨投資者可於低位部署，

寄望７月科技股開始抽升，特別暑假是手遊旺季，相關股份可能有不錯升幅。（ｕｌ）

