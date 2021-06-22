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22/06/2021 08:43

【美伊衝突】伊朗新任總統萊希支持核談判，惟不會與拜登會晤

　　《經濟通通訊社２２日專訊》伊朗新任強硬派總統萊希周一（２１日）召開首次正式新聞發
布會，要求美國結束制裁，重返２０１５年核協議，並充分遵守協議條款，並斷然拒絕與美國總
統拜登會面。
　　他暗示將延續現屆政府的方向維護核協議，以及反對擴大協議範圍，以及伊朗彈道飛彈計劃
、支持武裝分子代理人等地區和全球關切的問題。他又指伊朗的外交政策不會局限於核協議，並
稱美國的所有制裁都必須解除，並由德黑蘭方面核實。
　　他強調核協議並沒有為伊朗人民留下美好的回憶，直言美國違反承諾，歐洲亦沒有按照協議
履行義務。他又自稱為「人權捍衛者」，不過由於涉嫌參與大規模殺戮和鎮壓，故人權組織已要
求美國保留針對其個人的制裁。
　　他亦稱其外交政策優先事項將是改善伊朗與海灣阿拉伯鄰國的關係，同時呼籲伊朗的地區對
手沙特立即停止對也門的干預。

＊白宮：拜登目前沒有與萊希會晤的計劃＊

　　白宮發言人普薩基周一亦直言，目前與伊朗沒有任何外交關係，亦沒有任何計劃進行領導人
級別的會晤，強調伊朗最高領導人哈梅內伊才是德黑蘭真正的決策者。
　　普薩基又指談判代表已結束恢復核協議的第六輪磋商，白宮將繼續觀察事態發展，目前無法
預測何時或是否能達成協議。
　　美國國務院則表示，萊希當選的過程當中在一定程度上存在操縱，並預期核談判將在未來幾
日內恢復。（ａｌ）

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