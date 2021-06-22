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22/06/2021 17:31

《台股攻略－黃振宇》台股未能跟隨美股大漲

　　《台股攻略》美國股市昨晚（２１日）能源股走強，道指更創下３個月最大升幅，台股今日
（２２日）早段曾承接美股走勢造好，而傳統產業股份亦表現強勢，帶動指數最高升逾２００點
，但中段沽壓湧現，指數最終僅升１３點，以１７０７６點低位收市，成交金額為
５４５２﹒９２億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股不敵沽壓，晶圓雙雄台積電及聯電分別收５７８元及５１元，跌０﹒９％及
０﹒４％；聯發科、大立光、廣達及聯詠跌０﹒７％至１﹒６％；日月光投控及鴻海則無起跌。
面板三虎的友達及群創分別收２３﹒５元及２０﹒８５元，升１﹒７％及０﹒５％，惟彩晶跌
１﹒６％，收２２﹒０５元。台灣最大鋼鐵企業的中鋼收３６﹒１５元，升５﹒４％，在其帶領
下，鋼鐵板塊全面上升，春雨、盛餘、第一銅、高興昌、彰源、春源、志聯、威致、海光、聚亨
、新鋼及燁興紛紛漲停，大成鋼、美亞及運錩亦升８﹒９％至９﹒６％。運輸板塊續強，其中以
散裝航運表現搶眼，慧洋─ＫＹ、榮運、新興及中航漲停，四維航及裕民升８％至９﹒４％。貨
櫃三雄陽明收１５４﹒５元，跌２﹒５％；長榮收１５３﹒５元，升１％；萬海收２５１元，升
０﹒８％。受到中國當局整頓虛擬貨幣產業，逼使虛擬貨幣礦場關閉，導致比特幣價格下試３萬
美元關口，相關概念股的麗臺跌幅超過９％，技嘉及微星亦跌超過５％；華碩、承啟及華擎跌
１％至２﹒１％。
　　隨著資金轉向傳統產業板塊，主要電子權值股仍未回穩，短期需留意指數能否企穩
１７０００點關口，料台股仍然波動。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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