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即市新聞

22/06/2021 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》對短期後市仍甚有戒心

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、工業
與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中移動
（００９４１）、普拉達（０１９１３）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選華潤置地（０１１０９）、龍湖集團（００９６０）與匯控（００００５）。
　　市傳美國總統拜登正考慮禁止從中國新彊進口多晶硅，影響內地股市的氣氛。港股方面，大
市並沒有跟隨上晚（２１日）美股的強勢?升；恆指期貨高開９８點後，很快便從２８５３９掉
頭急挫，好友曾一度退守２８２７９前。恆指的表現相若，只曾高見２８５７９，卻有足夠空間
讓大家依筆者於昨晚的建議，中線下調持貨量。於近日波幅回升，走勢飄忽的市況中，筆者對短
期後市甚有戒心，中期後市亦不敢看好。較為安全旳做法，為先看清楚好淡大戶的角力情況，再
作部署。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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