《窩輪豪情－梁業豪》對短期後市仍甚有戒心

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、工業

與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中移動

（００９４１）、普拉達（０１９１３）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選華潤置地（０１１０９）、龍湖集團（００９６０）與匯控（００００５）。

市傳美國總統拜登正考慮禁止從中國新彊進口多晶硅，影響內地股市的氣氛。港股方面，大

市並沒有跟隨上晚（２１日）美股的強勢?升；恆指期貨高開９８點後，很快便從２８５３９掉

頭急挫，好友曾一度退守２８２７９前。恆指的表現相若，只曾高見２８５７９，卻有足夠空間

讓大家依筆者於昨晚的建議，中線下調持貨量。於近日波幅回升，走勢飄忽的市況中，筆者對短

期後市甚有戒心，中期後市亦不敢看好。較為安全旳做法，為先看清楚好淡大戶的角力情況，再

作部署。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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