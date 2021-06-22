《談國論企－黎偉成》中國須防美加息引發金融危機

《談國論企》中國不僅要在政經、科技等許許多多反擊反制美國日益明目張膽的抹黑、恐嚇

和攬炒，近期更須高度留意美國的生產ＰＰＩ及消費ＣＰＩ價格指數不斷走高對美元利率造成的

壓力日甚，使美國債券、證券等金融投資項目可能產生的調整，或在一定程度對中國財經各種各

樣負面影響，須加緊留意、追縱和及早部署應變政策、措施。美國通貨壓力遠較預期為大，加息

估計來得比快，對金融市場的衝擊不輕，難掉以輕心也。



＊美國失策會使ＣＰＩ及ＰＰＩ不斷上升而加息＊



紐約道瓊斯指數於２０２１年６月１８日急挫５３３﹒３７點，使倫敦、香港等歐亞股市相

繼受壓，乃受困於市場人士驚覺美國的通貨膨脹突然凶凶而來：（１）生產物價指數ＰＰＩ於５

月份環比及同比分別增長０﹒８％與６﹒６％，較預期的０﹒６％及６﹒３％升幅為高，和（２

）消費物價指數ＣＰＩ於５月份環比及同比亦分別上漲０﹒６％和５％，亦高於估計之數。通貨

膨脹壓力升溫，使華爾街中人驚懼聯邦儲備局會提早減少購買債券，甚至較預期為快的於

２０２２年下半年加息，金融市況遂出現重大的整固威脅。

建議中國及時加緊留意、追縱、分析和及早部署對美國金融市場或有重大變異，制定出應變

政策和措施。美國的通貨價格有很大可能性加大上升力度，理由為（Ｉ）美國ＣＰＩ在５月份漲

幅高於預期，並非受到消費行為拉動，而是受困於當地零售銷售於５月份反告下跌１﹒３％，比

市場預期的０﹒８％跌幅多跌０﹒５個百分點的影響。此因美國政府重啟經濟，話重啟就重啟，

而且是以消費為主的社會層面重啟，使本已有嚴重「抗疫疲勞」的美國人，有近乎「瘋狂」式的

消費，生產層面的供應卻嚴重不足，造成物價突然加速膨脹，相信此況暫難改善。

反觀中國，於２０２０年３月份在防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９取得良性成效，所推出政

策的是復工復產措施，各種各樣物資商品的生產逐步恢復正常，使供應可以應付到復商復市所需

，故中國的居民消費價格ＣＰＩ於５月份即使同比增長１﹒３％，比對上一個月上升０﹒４個百

分點，和形成三連升，卻相對於２０２０年５月份所升的２﹒４％為低，不用過份憂慮。

同樣重要的，是（ＩＩ）美國的ＰＰＩ於５月份同比增長６﹒６％，較ＣＰＩ所增５％高１

﹒６個百分點，意味當地的未來通貨壓力甚大，因（ｉ）以印度為主的多個國家或地區的疫情未

有改善，使各種各樣的商品、物資甚至原材料的生產無法回復常態，供應鏈出現嚴重問題，對美

國的生產造成相當重大的困擾；（ｉｉ）美國對中國採取的加徵關稅的貿易戰未有稍減，使進口

的中國技術材料、原材料等價格上升。

至於中國的ＰＰＩ，於２０２１年５月份同比上升９％，比美國的ＰＰＩ的升幅為大，乃因

國際原油價格加速上升、採掘類購進價格明顯走高等因素所至，惟中國堅持以科技創新為主的最

新主調，有利於整體國民經濟保持穩中有進發展態勢，並在一定程度抵銷能源、資源價格上升的

惡性影響。



＊中國宜高度注意美股對環球市場的負面影響＊



可以預期，聯邦儲備局很有可能就美國的通脹壓力日甚，而改變貨幣政策取向，即提早減少

購買債券等資產以收緊貨幣供應，甚至提早加息，否則通脹便不一定得以受到控制。建議中國要

高度注意之處，有（一）要是美國股市因預期央行收緊貨幣政策，而於屢創新高後尚處歷史高位

，而作出重大的整固，便會使上海及深圳股市無可避免地隨紐約、倫敦等地的股市，作出相若的

反應，香港亦然，故要認真留意資金流向對股市的影響，以盡量減低由股市對金融市場不正常影

響。

（二）對持有美元債券的影響，亦甚重要。中國是持有美債最大的國家，需要妥善處理和調

整此一投資，以保彰本國的經濟財富利益。

（三）強化對本國企業在美國的上市審批，對已在美股掛牌的上市中企，亦得作好審慎的評

估和建議。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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