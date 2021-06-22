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22/06/2021 13:09

《異動股》旺旺（１５１）挫逾１％，全年純利按年升１３﹒９％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國旺旺（００１５１）全年純利按年升１３﹒９％，派末期
息１﹒４６美仙。旺旺現價跌１﹒３５％，報５﹒８６元，該股成交約５０９萬股，涉資２９９
５萬元。
　　中國旺旺公布，截至今年３月３１日止年度，錄得純利４１﹒５８億人民幣，按年升１３﹒
９％，每股基本盈利３３﹒８３分人民幣，派末期息１﹒４６美仙。
　　期內，收益２１９﹒９８億元人民幣，按年升９﹒５％；毛利１０６﹒０６億元人民幣，按
年升９﹒８％；毛利率４８﹒２％，按年升０﹒２個百分點。
　　現時，恆生指數報２８４８３點，跌５點或跌０﹒０２％，主板成交７５０﹒２０億元。國
企指數報１０５１３點，跌３４點或跌０﹒３２％。恆生科技指數報７８４２點，跌１１２點或
跌１﹒４２％。
　　即月期指新報２８３８５，跌３７點，低水９８點。即月國指期貨報１０４７９，跌５６點
，低水３５點。即月科指期貨新報７８４９，跌１０６點，３１３１張。
　　上證綜合指數報３５５７點，升２８點或升０﹒８０％，成交２７７７﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６９３點，升５２點或升０﹒３６％，成交３６１４﹒０９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　旺旺　　（００１５１）　　　５﹒８６元　　　跌１﹒３５％
　　飛鶴　　（０６１８６）　　１７﹒８４元　　　升３﹒３６％
　　青啤　　（００１６８）　　８２﹒５５元　　　跌１﹒６１％
　　潤啤　　（００２９１）　　７０﹒１０元　　　跌０﹒３６％
　　康師傅　（００３２２）　　１４﹒９８元　　　跌０﹒５３％
　　頤海　　（０１５７９）　　５１﹒７５元　　　升１﹒４７％
　　百威亞太（０１８７６）　　２４﹒３０元　　　跌０﹒２１％
　　蒙牛　　（０２３１９）　　４６﹒７０元　　　升１﹒５２％
　　農夫山泉（０９６３３）　　　　　４０元　　　跌２﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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