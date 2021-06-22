《午市前瞻》港股欠動力好淡爭持，專家料本周維持窄幅波動

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數反彈高收，道指更急彈近６００點，創三個

半月單日最大升幅，帶動亞洲股市造好，惟港股高開後持續浮沉。恆指今早高開８６點，報２８

５７５，惟恆指開市後反覆向下，最多倒跌１２５點，報２８３６３。臨近早盤收市大市再度轉

升，受惠三桶油因油價高企跑出，其中中石油（００８５７）曾飆逾６％；獲大摩唱好上調至增

持的煤氣（００００３）亦曾漲逾３％，最終港股半日收報２８４８９，升不足１點，主板成交

７１０﹒５２億元。國企指數報１０５１８，跌２９點或跌０﹒２８％。恆生科技指數報７８４

７，跌１０８點或跌１﹒３７％跑輸。

內地股市反覆向上，上證綜指報３５５６，升２７點或升０﹒７８％，成交２６６４﹒４３

億元人民幣。深證成指報１４６６７，升２６點或升０﹒１８％，成交３４８０﹒２８億元人民

幣。

重磅股方面，匯控（００００５）正就「跨境理財通」加大招聘力度，半日漲０﹒８８％，

報４５﹒９５元；花旗指港股成交縮，降港交所（００３８８）評級至中性，半日跌０﹒３５％

，報４５８﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒２１％，報９３﹒９元；美國商務部撤銷Ｔｉｋ

Ｔｏｋ及微信禁令，騰訊（００７００）早市跌２﹒２９％，報５７７元；美團（０３６９０）

挫２﹒５２％，報２９４﹒２元；阿里（０９９８８）軟０﹒８８％，報２０３﹒６元。



＊李偉傑：大型科技股仍受壓，騰訊跌穿５６４元宜離場＊



港股近日走勢偏軟，臨近半年結仍未見有資金撐市。大中華投資策略研究學會副會長（港股

）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近日恆指維持上落格局，主要由大型藍籌股壓市，他認為恆

指本周將續２８２００點至２８８００點局間波動。他亦提醒市場關注聯儲局制定加息政策消息

，料將影響市場氣氛。

美國商務部指將撤銷禁止與ＴｉｋＴｏｋ和騰訊旗下微信（ＷｅＣｈａｔ）進行交易的清單

。惟今早騰訊走勢續偏軟。李偉傑形容大型科技股仍面臨國內政策打壓憂慮，限制板塊升上動力

，同時騰訊現跌穿２５０天線（約５８８元）水平，他指對短期後市表現不太樂觀，股價或會慢

慢下跌，可先觀望後市是否能守住５６４元防守位置，如跌穿該位，建議投資者離場止蝕。（ｊ

ｃ、ｐｌ）

