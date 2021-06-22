  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2021 12:45

《午市前瞻》港股欠動力好淡爭持，專家料本周維持窄幅波動

　　《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數反彈高收，道指更急彈近６００點，創三個
半月單日最大升幅，帶動亞洲股市造好，惟港股高開後持續浮沉。恆指今早高開８６點，報２８
５７５，惟恆指開市後反覆向下，最多倒跌１２５點，報２８３６３。臨近早盤收市大市再度轉
升，受惠三桶油因油價高企跑出，其中中石油（００８５７）曾飆逾６％；獲大摩唱好上調至增
持的煤氣（００００３）亦曾漲逾３％，最終港股半日收報２８４８９，升不足１點，主板成交
７１０﹒５２億元。國企指數報１０５１８，跌２９點或跌０﹒２８％。恆生科技指數報７８４
７，跌１０８點或跌１﹒３７％跑輸。
　　內地股市反覆向上，上證綜指報３５５６，升２７點或升０﹒７８％，成交２６６４﹒４３
億元人民幣。深證成指報１４６６７，升２６點或升０﹒１８％，成交３４８０﹒２８億元人民
幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）正就「跨境理財通」加大招聘力度，半日漲０﹒８８％，
報４５﹒９５元；花旗指港股成交縮，降港交所（００３８８）評級至中性，半日跌０﹒３５％
，報４５８﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒２１％，報９３﹒９元；美國商務部撤銷Ｔｉｋ
Ｔｏｋ及微信禁令，騰訊（００７００）早市跌２﹒２９％，報５７７元；美團（０３６９０）
挫２﹒５２％，報２９４﹒２元；阿里（０９９８８）軟０﹒８８％，報２０３﹒６元。

＊李偉傑：大型科技股仍受壓，騰訊跌穿５６４元宜離場＊

　　港股近日走勢偏軟，臨近半年結仍未見有資金撐市。大中華投資策略研究學會副會長（港股
）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近日恆指維持上落格局，主要由大型藍籌股壓市，他認為恆
指本周將續２８２００點至２８８００點局間波動。他亦提醒市場關注聯儲局制定加息政策消息
，料將影響市場氣氛。
　　美國商務部指將撤銷禁止與ＴｉｋＴｏｋ和騰訊旗下微信（ＷｅＣｈａｔ）進行交易的清單
。惟今早騰訊走勢續偏軟。李偉傑形容大型科技股仍面臨國內政策打壓憂慮，限制板塊升上動力
，同時騰訊現跌穿２５０天線（約５８８元）水平，他指對短期後市表現不太樂觀，股價或會慢
慢下跌，可先觀望後市是否能守住５６４元防守位置，如跌穿該位，建議投資者離場止蝕。（ｊ
ｃ、ｐｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情22/06/2021
【國安立法】林鄭：國安法非形同虛設　傳媒不能恃新聞自由不守法
市場動向22/06/2021
荃灣西青龍頭 坐擁大灣區發展機遇 優質三灣三橋海景低水入市
開市Good Morning22/06/2021
熊麗萍：濠賭股短炒或中長線皆宜　惟短炒需嚴守止蝕
香港政情21/06/2021
壹傳媒董事會周五決定《蘋果》命運　若停運周六最後出報
香港要聞21/06/2021
【新冠肺炎】連續14日本地零確診　本周四放寬部分社交距離措施
中國故事21/06/2021
《神州經脈》LPR連續十四個月持穩　滬指尾盤倒升　人幣三連挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金