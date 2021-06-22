《美元走勢－羅明立》美元連升多日後回落，後市可候低吸納

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １１０﹒２５ １１０﹒２１ １１０﹒４８
歐元╱美元 １﹒１９１５ １﹒１８９２ １﹒１９００
英鎊╱美元 １﹒３９２５ １﹒３８６６ １﹒３８７４
美元╱瑞郎 ０﹒９２０９ ０﹒９１８８ ０﹒９２００
美元╱港元 ７﹒７６５７ ７﹒７６４４ ７﹒７６５２
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《美元走勢》星期一（２１日）包括主席鮑威爾在內的多名美國聯儲局官員發表講話，對未
來的貨幣政策立場都不一致，如達拉斯聯儲主席卡普蘭認為，美聯儲是時候縮減買債，並指如果
太遲才縮減規模，可能會導致失衡加劇。但亦有如紐約聯儲主席威廉姆斯的意見，認為現時改變
政策為時尚早，數據不足以支持局方有所行動。
美國１０年期國債收益率盤中一度下跌至４個月以來新低位，隨後收復失地，現時報
１﹒４７５％。歐洲央行行長指仍然要政策支持經濟，又強調歐美處於不同的經濟狀況，暗示無
需商討調整貨幣政策。美元連升多日後見回落，後市可候低吸納。繼續留意聯儲局官員的言論，
另外，周四（２４日）英倫銀行議息，或會對收水有所暗示。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１９５０ １﹒１８５０ １﹒２０００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 沽出紐元 ０﹒６９６０ ０﹒７０４０ ０﹒６９３０
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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