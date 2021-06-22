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即市新聞

22/06/2021 17:08

《美元走勢－羅明立》美元連升多日後回落，後市可候低吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２５　　　１１０﹒２１　　　１１０﹒４８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９１５　　　１﹒１８９２　　　１﹒１９００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９２５　　　１﹒３８６６　　　１﹒３８７４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２０９　　　０﹒９１８８　　　０﹒９２００
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６５７　　　７﹒７６４４　　　７﹒７６５２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》星期一（２１日）包括主席鮑威爾在內的多名美國聯儲局官員發表講話，對未
來的貨幣政策立場都不一致，如達拉斯聯儲主席卡普蘭認為，美聯儲是時候縮減買債，並指如果
太遲才縮減規模，可能會導致失衡加劇。但亦有如紐約聯儲主席威廉姆斯的意見，認為現時改變
政策為時尚早，數據不足以支持局方有所行動。
　　美國１０年期國債收益率盤中一度下跌至４個月以來新低位，隨後收復失地，現時報
１﹒４７５％。歐洲央行行長指仍然要政策支持經濟，又強調歐美處於不同的經濟狀況，暗示無
需商討調整貨幣政策。美元連升多日後見回落，後市可候低吸納。繼續留意聯儲局官員的言論，
另外，周四（２４日）英倫銀行議息，或會對收水有所暗示。
　　　
　　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１９５０　　　１﹒１８５０　　　１﹒２０００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　沽出紐元　　０﹒６９６０　　　０﹒７０４０　　　０﹒６９３０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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