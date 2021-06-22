傳恒大遭多家債權行進一步縮減貸款規模

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，內地金融機構對中國恆大

（０３３３３）的債務問題深感不安，多家債權銀行正採取行動，進一步收緊對恆大的融資支持

，並壓減存量風險敞口。不過，恆大否認傳聞。



＊三行擬到期不再續貸＊



知情人士透露，至少有三家債權行已決定今年對恆大的貸款原則上到期不再續貸，這三家債

權行截至去年６月底對恆大集團的借款餘額合計為４６０億人民幣。

消息指，上述三家銀行中的一家股份制銀行是在近期做出不再續貸的決定，另外三家債權行

今年以來一直嚴控恆大使用剩餘的授信額度。

知情人士又稱，至少有一家信託不再向恆大提供擔保的項目提供信貸貸款支持；另有信託公

司稱與恆大的合作取決於項目自身資質。



＊恆大稱與各大銀行業務開展正常＊



不過，恆大回覆彭博稱，經其了解，相關授信行在收緊對恆大的融資並不屬實，並稱公司與

各大銀行及金融機構業務開展一切正常。工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設

銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、

民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、中信銀行（００９９８）

（滬：６０１９９８）和浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６）等恆大債權銀行暫未對

此置評。

恆大因債務問題去年９月震動市場以來，已有多家金融機構據稱決定暫停向恆大提供新增融

資。隨著近期金融監管部門要求主要債權行對恆大債務敞口開展新一輪的壓力測試，銀行此刻對

這家全球負債規模最高的地產商做出不續貸的決定，對恆大早已緊繃的資金鏈條無異於雪上加霜

。（ｃｌ）

