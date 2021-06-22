  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/06/2021 13:45

傳奈雪的茶擬上限定價１９﹒８元，國際配售提早截飛

　　《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述知情人士報道，中國茶飲連鎖店奈雪的茶
（０２１５０）香港ＩＰＯ招股價擬以上限１９﹒８元定價，集資約５０﹒９億元。
　　消息指，國際配售部分將於今日停止接受投資者認購，比原計劃提前一天。
　　奈雪的茶以每股１７﹒２－１９﹒８元，發售２﹒５７３億股，將於明天（２３日）定價及
截止認購，股份將於本月３０日起掛牌買賣。（ｃｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話22/06/2021
醫療器械板塊熱炒　歸創通橋招股入場費二萬多元
FOCUS22/06/2021
【FOCUS】Delta變種攻陷92國　疫苗防線仍脆弱
香港政情22/06/2021
【國安立法】林鄭：國安法非形同虛設　傳媒不能恃新聞自由不守法
市場動向22/06/2021
荃灣西青龍頭 坐擁大灣區發展機遇 優質三灣三橋海景低水入市
開市Good Morning22/06/2021
熊麗萍：濠賭股短炒或中長線皆宜　惟短炒需嚴守止蝕
香港政情21/06/2021
壹傳媒董事會周五決定《蘋果》命運　若停運周六最後出報
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】父親節賞BLACKMORES®維他命C 1000加紫錐花水溶片

【etnet Bonus 賞你】「第十四屆慈善難民電影節」網上電影票

李丞責：睇好港股5大板塊！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金