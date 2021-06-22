傳奈雪的茶擬上限定價１９﹒８元，國際配售提早截飛

《經濟通通訊社２２日專訊》外電引述知情人士報道，中國茶飲連鎖店奈雪的茶

（０２１５０）香港ＩＰＯ招股價擬以上限１９﹒８元定價，集資約５０﹒９億元。

消息指，國際配售部分將於今日停止接受投資者認購，比原計劃提前一天。

奈雪的茶以每股１７﹒２－１９﹒８元，發售２﹒５７３億股，將於明天（２３日）定價及

截止認購，股份將於本月３０日起掛牌買賣。（ｃｌ）

