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22/06/2021 16:32

《本港經濟》５月整體消費物價升１％，基本通脹率０﹒２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年５月份整體消
費物價按年上升１％，較４月份的相應升幅０﹒８％為高，為今年１月以來最高，但仍低於市場
預測的１﹒１％升幅。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在５月份的按年
升幅（即基本通脹率）為０﹒２％，較４月份（０﹒１％）稍高，主要是由於外出用膳及外賣費
用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。

＊首五個月整體通脹率升１﹒１％＊

　　以今年首五個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒１％，剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，相應變動率則為０％。
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年５月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣
及水（上升３２﹒６％）、交通（上升２﹒５％）、衣履（上升１﹒６％）、基本食品（上升１
％）、外出用膳及外賣（上升０﹒９％）、雜項服務（上升０﹒６％）和耐用物品（上升
０﹒４％）。
　　另一方面，綜合消費物價指數在５月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌４﹒４％）、
住屋（下跌０﹒７％）和煙酒（下跌０﹒３％）。

＊政府料整體通脹保持大致受控＊

　　政府發言人表示，５月份基本消費物價通脹率輕微上升至０﹒２％。消費物價指數所有主要
組成項目承受的價格壓力仍然輕微，儘管隨著本地疫情趨於穩定，外出用膳及外賣價格的按年升
幅略為加快。展望將來，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但由於本
地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情況
。（ｃｌ）

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