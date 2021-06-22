《本港經濟》５月整體消費物價升１％，基本通脹率０﹒２％

《經濟通通訊社２２日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年５月份整體消

費物價按年上升１％，較４月份的相應升幅０﹒８％為高，為今年１月以來最高，但仍低於市場

預測的１﹒１％升幅。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在５月份的按年

升幅（即基本通脹率）為０﹒２％，較４月份（０﹒１％）稍高，主要是由於外出用膳及外賣費

用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。



＊首五個月整體通脹率升１﹒１％＊



以今年首五個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒１％，剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應變動率則為０％。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年５月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣

及水（上升３２﹒６％）、交通（上升２﹒５％）、衣履（上升１﹒６％）、基本食品（上升１

％）、外出用膳及外賣（上升０﹒９％）、雜項服務（上升０﹒６％）和耐用物品（上升

０﹒４％）。

另一方面，綜合消費物價指數在５月份錄得按年跌幅的類別為雜項物品（下跌４﹒４％）、

住屋（下跌０﹒７％）和煙酒（下跌０﹒３％）。



＊政府料整體通脹保持大致受控＊



政府發言人表示，５月份基本消費物價通脹率輕微上升至０﹒２％。消費物價指數所有主要

組成項目承受的價格壓力仍然輕微，儘管隨著本地疫情趨於穩定，外出用膳及外賣價格的按年升

幅略為加快。展望將來，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但由於本

地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情況

。（ｃｌ）

