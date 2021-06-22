《再戰明天》澳洲央行助理總裁發表講話，歐元區公布ＰＭＩ

《經濟通通訊社２２日專訊》澳洲央行助理總裁埃利斯發表講話，及歐元區公布製造業採購

經理人指數（ＰＭＩ），料為明日市場焦點。



＊德金多斯發表講話，美聯儲理事致歡迎辭＊



重要經濟活動上，本港時間明日１１：１５ａｍ，澳洲央行助理總裁埃利斯發表講話日本央

行公布貨幣政策會議記錄。３：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話，另一副總裁德金

多斯同時參加一次在線活動的問答環節。９：００ｐｍ，美聯儲理事鮑曼在克利夫蘭聯儲主辦的

線上２０２１年政策峰會致歡迎辭和開幕詞。

數據方面，明日１：００ｐｍ，日本公布４月同時指標；４月領先指標。３：３０ｐｍ，德

國公布６月製造業採購經理人指數，料由６４﹒４降至６３；６月綜合採購經理人指數料由５６

﹒２升至５７﹒６；６月服務業採購經理人指數料由５２﹒８升至５５﹒７。４：００ｐｍ，歐

元區公布６月製造業採購經理人指數，料由６３﹒１降至６２﹒３。９：４５ｐｍ，美國公布６

月製造業採購經理人指數，料由６２﹒１降至６１﹒５；６月綜合採購經理人指數；６月服務業

採購經理人指數料由７０﹒４降至７０。１０：００ｐｍ，美國公布５月新屋銷售，料由８６萬

升至８７萬，月率料由下滑５﹒９％升上０﹒４％。



＊中動向等派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：華盛國際（０１３２３）、煜榮（０１５３６）、德萊建

業（０１５４６）、安保工程（０１６２７）、杭品生活（０１６８２）、金侖（０１７８３）

、譽燊豐（０２１３２）、建生（００２２４）、茂盛（０００２２）、優品３６０

（０２３６０）、太興置業（００２７７）、正利（０３７２８）、中動向（０３８１８）、三

和建築（０３８２２）、東方表行（００３９８）、波司登（０３９９８）、有利

（００４０６）、謝瑞麟（００４１７）、香港興業（００４８０）、智中國際（０６０６３）

、高山（００６１６）、環科（００６５７）等。（ｈｌ）

