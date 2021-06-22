《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐銀行向客戶發出公告，匯豐是受香港特區監管和獲准在香
港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供香港客戶在香港使用，該行提醒身處海外、或非匯豐
客戶，切勿使用、下載或分發網上及流動理財。
公告指，若客戶在本港以外地方使用或下載網上或流動理財，匯豐未必獲准在客戶身處或居
住的國家╱地區提供相關產品或服務。客戶在香港以外地方使用、下載或分發網上或流動理財，
不一定獲該國家╱地區的法律或規例所准許。（ｂｉ）
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22/06/2021 19:18
匯豐提醒客戶，在海外或不能使用該行網上及流動理財服務
《經濟通通訊社２２日專訊》匯豐銀行向客戶發出公告，匯豐是受香港特區監管和獲准在香
港進行銀行活動，網上及流動理財服務只供香港客戶在香港使用，該行提醒身處海外、或非匯豐
客戶，切勿使用、下載或分發網上及流動理財。
公告指，若客戶在本港以外地方使用或下載網上或流動理財，匯豐未必獲准在客戶身處或居
住的國家╱地區提供相關產品或服務。客戶在香港以外地方使用、下載或分發網上或流動理財，
不一定獲該國家╱地區的法律或規例所准許。（ｂｉ）
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