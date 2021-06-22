光大新鴻基料下半年恒指有望再上試３１０００點

《經濟通通訊社２２日專訊》光大新鴻基預料，今年下半年環球經濟仍將處於經濟復甦階段

，港股繼續受惠並可望延續上升趨勢，若與環球市況相比，港股上半年升幅相對落後，當中一個

重要因素為新興經濟股份在上半年曾出現明顯的調整幅度。由於此類股份的基本面仍然偏好，預

期相關板塊在下半年表現將有所改善，從而帶動港股在環球股指出現追落後情況。根據光大新鴻

基內部不同估值模型的綜合分析，該行預期今年下半年恆指有機會再度挑戰３１０００點水平，

國企指數的下半年目標為１１８００點，而上證指數全年的目標為３７５０點。



＊國企指數下半年目標１１８００點＊



光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，目前環球經濟逐步進入後疫情復甦時代，經濟增長的穩

定性與環球央行寬鬆貨幣政策的持續性將成為主導今年下半年市況的兩大核心因素。預期港股下

半年將延續上半年估值修復的主基調，而環球貨幣政策的走向預期則成為影響下半年市況的重要

變量。此外，經濟進入另一復甦階段的同時，市場對不同板塊的炒作風格亦會跟上半年的路線不

同，預期新舊經濟股份均有不同的表現機會，而周期性股份升勢或現放緩。

光大新鴻基續指，上半年光大新鴻基推薦公路板塊待重估、新能源材料可關注、消費受惠內

循環三大投資主題表現全面。基於上述市況預期，在選取下半年板塊上，可偏向於進一步受惠經

濟復甦的傳統行業股份，以及在上半年表現落後的新興經濟股份。下半年四大投資主題，包括新

興經濟、石油能源、家電消費及通訊服務。



＊下半年人民幣波幅區間料約為６﹒３－６﹒６＊



光大新鴻基董事兼產品開發及零售研究部主管陳政生認為，傳統避險貨幣日圓及瑞士法郎今

年至今表現失色；相反，歐元、英鎊、澳紐及加幣等見升值，這正是反映市場對波動性預期的

ＶＩＸ指數尋底、風險胃納上升的結果。風險指數、受通脹影響的美國十年期國庫債券孳息率的

升跌，以及美國聯儲局對聯邦利率的看法，均左右美匯指數的走勢。綜合這三大因素，維持美匯

下半年表現中性的看法，預料美元將於窄幅上落，見底於８８，惟現時沒有明顯動力拉升美匯突

破今年３月之高位，因此下半年美元上方料為９３。

光大新鴻基提到世界各地陸續重啟經濟，帶動中國出口表現。貿易順差１萬多億元人民幣，

按年增加超過１﹒７倍。人民銀行已表明人民幣匯率升值無法抵消大宗商品價格的上漲，並不能

成為工具。因此預期人民幣近期的升值或已接近尾聲，在人民銀行表明穩定金融巿場的信心下，

預期人民幣下半年的波幅將會收窄，區間約為６﹒３－６﹒６。（ｂｎ）



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