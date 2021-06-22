【香港政情】林鄭：無力在任期內完成２３條立法，惟會做好準備

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官林鄭月娥被問到會否在任期內完成《基本法》第２３
條立法，她表示，任期只剩不足一年時間，難以完成整個立法工作，但會爭取時間做好前期工作
。
林鄭又指，《港區國安法》第７條亦規定完善其他相關法例，除了完成２３條立法外，亦可
以其他法例維護國家安全。（ｈｙ）（ｚｚ）
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